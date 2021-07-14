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Başkan Erdoğan: "Hiç kimse Türkiye'yi istikbaliyle sınamaya kalkmasın" - Son Dakika

Başkan Erdoğan: "Hiç kimse Türkiye'yi istikbaliyle sınamaya kalkmasın"

14 Temmuz 2021 Çarşamba 17:55
Başkan Erdoğan:

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tüm şehitleri ve gazileri saygı ve minnetle andı.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tüm şehitleri ve gazileri saygı ve minnetle andı.

15 Temmuz gecesi güvenlik güçleriyle beraber Türk milletinin destan yazdığını belirten Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, "15 Temmuz 2016 gecesi demokrasimize, birlik ve beraberliğimize kasteden terör örgütü FETÖ'nün hain darbe girişiminin beşinci yılındayız. Tarihi nice kahramanlıklar ve destanlarla dolu olan büyük Türk Milleti, 5 yıl önce bugün genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle ülkesinin sahipsiz olmadığını bir kez daha göstermiştir. Polisi, askeri ve sade vatandaşıyla 251 insanımız gözünü kırpmadan şehadete koşup şehit olmuş, binlerce vatandaşımız ise yaralanmış gazilik payesi kazanmıştır. Ordumuzun içine yuvalanan vatan hainleri tarafından ise tarihte görülmemiş bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, şehitler köprüsü, meydanlar, caddeler, sokaklar vicdansızca bombalanmıştır. Elbette ki vatan millet sevdalısı, demokrasi yanlısı herkes ülkesinin işgal girişimine sessiz kalmamış ve hainlere dur diyerek gerekli dersi vermiştir" dedi.

"Hiç kimse ülkemizi istikbaliyle sınamaya kalkmasın" diyen Başkan Erdoğan mesajında şunları kaydetti:

"O gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile sokaklara çıkan her vatandaşımız, vatanı için hainlere yanıt veren her vatandaşımız unutulmamalıdır ki Çanakkale ecdadının torunlarıdır. Bu millet 'Bir yürek bir de kürek yeter' diyen Mehmetçiğin isim babası Bigalı Mehmet Çavuş'un Çanakkale savunmasında düşmana silahla, kürekle ve taşla saldırdığı gibi 15 Temmuz'da da tanka yumruk, savaş uçağına taş fırlatmıştır. Çünkü bu millet sarsılmaz imanı, vatan ve bayrak aşkıyla destan yazmaya her daim hazırdır. Ama milli şairimiz, Biga mebusumuz Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'ndaki "Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım, hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım." dizelerinde ifade ettiği gibi hiç kimse bu ülkeyi ve milletini istikbaliyle sınamaya kalkmasın. Allah'ın izniyle ezanımızı susturmak, bayrağımızı indirmek, milli iradeyi ayaklar altına almak, geleceğimizi karartmak isteyen hainlere karşı el ele, kol kola aydınlığa yürüyeceğiz. 15 Temmuz gecesi olduğu gibi ne zaman bir ve beraber olursak, ne zaman kucaklaşıp kenetlensek bizim başaramayacağımız, bizim karşı duramayacağımız hiç bir düşman, hiçbir zorluk yoktur. Üzerinden 5 değil, 50 değil 500 yıl geçse bile 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününü kutluyor, demokrasi şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnet ve şükranla bir kez daha yad ediyorum. Ruhları şad, makamları cennet olsun." - ÇANAKKALE

Başkan Erdoğan: Hiç kimse Türkiye'yi istikbaliyle sınamaya kalkmasın

Bülent Erdoğan, 15 Temmuz, Türkiye, Darbe, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Erdoğan: 'Hiç kimse Türkiye'yi istikbaliyle sınamaya kalkmasın' - Son Dakika


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