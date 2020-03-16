Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, meslek komiteleri başkanları ile üye şirket temsilcilerini ziyaret edip '2020 Denizli Yılı' için planladıkları projeleri anlattıklarını belirtti.



Denizli Ticaret Odası (DTO)'nın 3'üncü ve 29'uncu Meslek Komiteleri, gruplarındaki sektörlerin mensuplarını ziyaret ederek, istişarelerde bulundu. Denizli Ticaret Odası 3'üncü Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Mehmet Taştan, DTO 29'uncu Meslek Komitesi Başkanı Halil İbrahim Satır ile DTO Meclis Üyesi Mehmet Güney, DTO Meclis üyelerinden Erol Kaya ve Mutlu Başaran ile birlikte, periyodik firma ziyaretlerini kesintisiz sürdürüyor. Komite üyeleri, ziyaret ettikleri firmalarda sektörler ve işleriyle ilgili istişarede bulundu.



Düzenli olarak saha taramasında bulunan 3'üncü ve 29'uncu Meslek Komitelerini tebrik ederek, teşekkürlerini ileten Başkan Erdoğan, üye ziyaretlerini önemsediklerini dile getirdi. Başkan Erdoğan, "Meslek komitelerimiz, komitelerindeki firmaların sahiplerini ziyaret edip, istişarede bulunuyorlar. Bu ziyaretlerde faaliyetlerimizin yanı sıra bu yıl 2020 yılı dolayısıyla planladığımız projelerimizi aktarıyorlar. Üyelerimiz de isteklerini ve beklentilerini komite üyelerimizle paylaşıyorlar. Üyelerimizden edinilen izlenimleri değerlendirip, odamızda çözüm olanaklarını değerlendiriyoruz üst mercilerle paylaşılması gerekenleri de ilgili yerlere aktarıyoruz. Yani, sektörlerimizin gözü kulağı oluyoruz. Sahada bizzat yer alan tüm meslek komitelerimiz, meclis üyelerimiz ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - DENİZLİ