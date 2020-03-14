Başkan Erdoğan: "Korona virüsü fırsatçılarına izin vermeyeceğiz" - Son Dakika
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Başkan Erdoğan: "Korona virüsü fırsatçılarına izin vermeyeceğiz"

6 saat önce

Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, korona virüs riskinin oluşması sonrası başta hijyen malzemeleri olmak üzere gıda gibi ürünlerde fırsatçılığa müsaade etmeyeceklerini, bu tür yollara başvuranlar hakkında disiplin kurallarını işleteceklerini belirtti.

Başkan Erdoğan:

Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, korona virüs riskinin oluşması sonrası başta hijyen malzemeleri olmak üzere gıda gibi ürünlerde fırsatçılığa müsaade etmeyeceklerini, bu tür yollara başvuranlar hakkında disiplin kurallarını işleteceklerini belirtti.


Başkan Erdoğan konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, bazı şehirlerde kimi ürünlerin yok sattığı ve fahiş oranda fiyat artışları olduğu haberleri üzerine, Denizli'deki firmaları uyardı. Yaptığı açıklamada TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun bir yazıyla tüm oda ve borsalarla üyelerinin bu konuya dikkatini çektiğini hatırlatan Başkan Erdoğan, bu tür girişimlere müsaade etmeyeceklerinin altını çizdi. Başkan Erdoğan açıklamasında "Denizli Ticaret Odası olarak, ürünlerinde haksız fiyat artışı yapanlara karşı disiplin mekanizmalarımızı çalıştıracağımızı hatırlatır, bu tür firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi kamuoyuna bildiririz. Herkes şunu bilmeli ki; vatandaşı mağdur edenler çıkarsa, onlara karşı sessiz kalmayacağız" ifadelerine yer verdi. - DENİZLİ

Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 11:07 Kaynak: İHA
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