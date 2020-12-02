Başkan Erdoğan, Millet Bahçesi projesini paylaştı - Son Dakika

Başkan Erdoğan, Millet Bahçesi projesini paylaştı

02.12.2020 15:45
Başkan Erdoğan, Millet Bahçesi projesini paylaştı, System.String[]

Biga Belediyesi'nin Aralık 2020 ayı Meclis toplantısı Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan başkanlığında gerçekleşti.

Biga Belediyesi'nin Aralık 2020 ayı Meclis toplantısı Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda, gündem maddelerinin görüşülmesi yanı sıra Millet Bahçesi projesi Meclis üyeleri ve vatandaşlarla paylaşılırken, Başkan Erdoğan 2020 yılında yapılan çalışmalara değindi.

2020 yılının son olağan meclis toplantısı 1 Aralık 2020 Salı saat 16: 00'da Atatürk Kültür Merkezi konferans salonunda gerçekleşti. Katip üyeliklerini Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi Sıtkı Keçeci ve Meclis Üyesi Jale Kırbaş'ın yaptığı toplantıda 10 gündem maddesi görüşüldü. Toplantı her zaman olduğu gibi Biga Belediyesi'nin sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlandı.

Meclis toplantısının ve alınacak kararların Biga için hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Erdoğan, 10 gündem maddesini meclis üyelerinin görüş ve oylarına sundu. 7 gündem maddesi oy birliğiyle kabul edilirken, 3 gündem maddesi ise oy çokluğuyla meclisten geçti. Gündemin 4. maddesi ise, Biga Belediyesi'nin Göktepe Köyü'nde belediyeye mali yükü olmadan kazandırdığı 150 dönümlük alanda yapacağı Et Entegre Tesisi, Tır ve Kamyon Garajı, Nakliyeciler Sitesi, Hayvan Pazarı gibi kamu yatırımları için Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan'a yetki verilmesiydi. Gündem maddesi için Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı evet derken, Belediye Meclis Üyesi Zeki Mutlu'nun hayır demesi dikkat çekti.

Toplantının sonunda, Biga Belediyesi tarafından kamulaştırılan Avcılar ile Hacımadan Köprüleri arasına yapılacak Millet Bahçesi projesi için fikir ve düşüncelerini almak adına taslak projenin sunumu yapıldı. Sunumun ardından konuşan Başkan Erdoğan, "Millet Projesi için özel olarak hazırladığımız taslak projemizi sizlerle paylaştık. Proje ile ilgili fikri, düşüncesi ve eklemek istediği konuları olanları bekliyoruz. Sizlere projenin dosyasından incelemek üzere birer örnek vereceğiz. Projemiz şimdiden Biga'mıza hayırlı olsun" dedi.

Öte yandan toplantı bitiminde Belediye Meclis Üyesi Zeki Mutlu'nun Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyelerine küfür etmesi sebebiyle Cumhur İttifakı adına AK Parti Biga İlçe Başkanı Hasan Sepici ile MHP Biga İlçe Başkanı Salih Altınkaya tarafından yazılı bir kınama mesajı yayınlanarak Meclis Üyesi Zeki Mutlu istifaya çağrıldı. - ÇANAKKALE

Başkan Erdoğan, Millet Bahçesi projesini paylaştı
Başkan Erdoğan, Millet Bahçesi projesini paylaştı
Başkan Erdoğan, Millet Bahçesi projesini paylaştı
Başkan Erdoğan, Millet Bahçesi projesini paylaştı
Başkan Erdoğan, Millet Bahçesi projesini paylaştı

Millet Bahçeleri, Bülent Erdoğan, Aralık, Biga, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Erdoğan, Millet Bahçesi projesini paylaştı - Son Dakika Ekonomi


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