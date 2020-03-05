Başkan Erdoğan, Muhasebeciler Haftası'nı unutmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Erdoğan, Muhasebeciler Haftası'nı unutmadı - Son Dakika

Başkan Erdoğan, Muhasebeciler Haftası'nı unutmadı

15 dakika önce

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Biga'da hizmet veren mali müşavir ve muhasebecilerin Muhasebeciler Haftası'nı kutladı.

Başkan Erdoğan, Muhasebeciler Haftası'nı unutmadı, System.String[]

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Biga'da hizmet veren mali müşavir ve muhasebecilerin Muhasebeciler Haftası'nı kutladı.


Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, 1-7 Mart Muhasebeciler Haftası dolayısıyla Biga Ticaret Merkezi'ndeki (BTM) mali müşavir ve muhasebecileri ziyaret etti. Muhasebeci ve mali müşavirlerle sohbet ederek, çalışmalarında kolaylıklar dileyen Başkan Erdoğan, Muhasebeciler Haftası'nı kutladı.


Başkan Erdoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Devletimizin tüm yatırımlarında ve toplumsal ihtiyaçların karşılanmasında mihenk taşı olan vergi için adeta bir köprü vazifesi gören, üreten, çalışan, dinamik bir Türkiye için mesai harcayan tüm serbest muhasebeci, mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerimizin bu anlamlı haftalarını kutlar, görevlerinde başarılar dilerim" dedi.


Muhasebeci ve mali müşavirler ise bu anlamlı günde kendilerini unutmayan Başkan Erdoğan'a ziyaretleri için teşekkür etti. - ÇANAKKALE

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Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:54 Kaynak: İHA
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