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Başkan Erdoğan odanın tüm imkanını seferber etti - Son Dakika

Başkan Erdoğan odanın tüm imkanını seferber etti

10.06.2021 15:30
Başkan Erdoğan odanın tüm imkanını seferber etti, System.String[]

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, 1 Haziranda başlattıkları Nefes Kredisi başvurularının devam ettiğini duyurdu.

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, 1 Haziranda başlattıkları Nefes Kredisi başvurularının devam ettiğini duyurdu. Başkan Erdoğan, "Kaynaklarımızı bankalara aktardık. Şartları tutan üyelerimiz, gerekli belgeleriyle buralardan başvurularını yapabiliyorlar. Bu yıl daha geniş bir çerçevede daha çok üyemize ulaşmak için tüm imkanımızı seferber ettik" dedi.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, üyelerinin finansman sorunlarının giderilmesine katkı sağlamak üzere daha önce de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)'nin öncülüğünde yürüttükleri Nefes Kredisi uygulamasını bir kez daha başlattıklarını açıkladı. Nefes kredisinin bu yıl tekrardan başladığını belirten Başkan Erdoğan, "Odamızın tüm kaynaklarının, üyelerimize bankalar vasıtasıyla kullandırılması amacını taşıyan Nefes Kredisi uygulaması, bu yıl yeniden başlatıldı. Üyelerimizin kullanacağı Nefes Kredisi, 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, sonrasında 12 ay eşit taksitli geri ödemeli toplam 18 ay vadeli olacak. Kullandırılacak kredinin brüt faiz oranı ise yıllık yüzde 17,5 olarak hesaplanacak. Protokol imzaladığımız bankalar, KGF'ye ödenecek yüzde 0,03 kefalet başvuru bedeli ve komisyonu ile yüzde 1 banka komisyonu dışında üyelerimizden herhangi bir masraf veya komisyon talep etmeyecek. Uygulamadan, 2020 yılı cirosu 2019 yılı cirosuna göre yüzde 25 düşük olan üyelerimiz faydalanabilecek. 2019 yılı ve sonrasında kurulmuş şirketler için ise bu şart aranmayacaktır. Ciro kaybı koşulu, kredi kullandıracak banka tarafından kontrol edilecektir. 2020 yılı cirosu 1 Milyon TL'nin altında kalan işletmeler azami 50 bin TL, 1 Milyon TL ile 10 milyon TL arasında cirosu olan işletmeler ise azami 200 bin TL Nefes Kredisi kullanabilecekler. Kredilendirmelerdeki tüm risk ve teminatlandırmalar, protokol imzalanan bankalara ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sağladığı destekle KGF'ye ait olacak. Kredi kullandırılmasında maddi teminat istenmeyecek. Ancak, şahıs işletmelerinde üçüncü şahıs kefil bulunamaması durumunda, müşterinin talebi üzerine, maddi teminat istenebilecektir" dedi.

Faaliyet belgesi olmayanların talepleri kabul edilmeyecek

1 Haziran 2021 tarihinden önce alınan belgelerin geçersiz olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Üyelerimiz Nefes Kredisi'ne başvurabilmek için öncelikle odamızdan açıklama olarak 'Nefes Kredisi başvurusu içindir.' ibareli faaliyet belgesi alacaklar. Bu belge olmadan, bankalar talepleri kabul etmeyecektir. Bu amaçla hazırlanan faaliyet belgeleri, projenin başlangıç tarihi olan 1 Haziran 2021'den itibaren verilmeye başlandı. Bu tarihten önce alınan faaliyet belgeleri ise geçersiz. Nefes Kredisi imkanı, böyle bir dönemde üyelerimizin finansman ihtiyacının karşılayacak önemli kaynaktır. Onların talep ve beklentileri doğrultusunda bu uygulamamızı yürürlüğe soktuk. Hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Başkan Erdoğan odanın tüm imkanını seferber etti
Başkan Erdoğan odanın tüm imkanını seferber etti

Türk Lirası, Haziran, Denizli, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Erdoğan odanın tüm imkanını seferber etti - Son Dakika Ekonomi


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