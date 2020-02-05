Başkan Erdoğan pazar yerinde talepleri dinleyip not aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Erdoğan pazar yerinde talepleri dinleyip not aldı - Son Dakika

Başkan Erdoğan pazar yerinde talepleri dinleyip not aldı

6 saat önce

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Çarşamba pazarında güne başlayıp pazarcı esnafı ve vatandaşlarla sohbet ederek, talep ve sıkıntılarını dinledi.

Başkan Erdoğan pazar yerinde talepleri dinleyip not aldı, System.String[]

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Çarşamba pazarında güne başlayıp pazarcı esnafı ve vatandaşlarla sohbet ederek, talep ve sıkıntılarını dinledi.


Biga Belediyesi Kapalı Pazar Yeri'nde kurulan Çarşamba pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdüren Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, güne ziyaretle başladı. Pazarcı esnafıyla ve vatandaşlarla sohbet ederek çay içen Başkan Erdoğan, pazar tezgahlarını gezerek hem esnafın, hem de vatandaşların istek ve talepleri dinleyip notlarını aldı. Başkan Erdoğan, "Güzel ve bereketli bir Çarşamba gününe pazar yeri esnafımızı ziyaret ederek başladık. Hemşehrilerimizle, esnafımızla sohbet ederek çay içtik. Hem fikir alışverişinde bulunduk hem de talep ve önerileri dinleyerek notlarımızı aldık. Esnafımıza hayırlı ve bereketli kazançlar, hemşehrilerimize de iyi alışverişler diledik" açıklamasında bulundu. - ÇANAKKALE

Çarşamba, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk bayrağını yırtan Yunan vekile tepki: Ahlaksız, edepsiz, kansız
Son dakika: Elazığ ve Malatya'da esnafın kredi borçları faizsiz 1 yıl ertelenecek Doğduktan bir gün sonra koronavirüs teşhis edildi Üniversite sınav ücretlerine yüzde 40 zam geldi

Son Dakika Haberleri
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 18:54:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Erdoğan pazar yerinde talepleri dinleyip not aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]