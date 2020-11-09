Başkan Erdoğan: "Türkiye, Ata'sının izinde" - Son Dakika

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yazılı bir açıklamada bulunan Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, "'En büyük eserim' dediğin Cumhuriyet'in bekçisiyiz. Ülkemizin yarınları için, var gücümüzle ve hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan,10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde yazılı bir mesaj yayımladı. Yayımlanan mesajda Türkiye'nin Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde ilerleyerek tüm dünyada söz sahibi olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, "Sensiz geçen 82 yılda, geride bıraktığın Türk Milleti'ne aşıladığın inanç, azim ve çalışkanlıkla, ülkemiz her geçen gün daha da büyüdü. Türkiye, özellikle son yıllardaki gayret ve başarılarıyla, şu an artık sadece bölgesinde değil tüm dünyada söz sahibi; savunma sanayi, ticareti ve gelişmişlik endeksiyle en önde gelen ülkeler arasında. İstiklal Harbi'nde elde ettiği askeri zaferi, sensiz ama senin ilkelerinle, gösterdiğin muasır medeniyet hedefine taşımak için mücadele eden milletimiz, bugün o güzel günlere daha yakın. Türkiye, hep seninle... Milletçe, 'En büyük eserim' dediğin Cumhuriyet'in bekçisiyiz. Ülkemizin yarınları için, var gücümüzle, el birliğiyle ve hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı. - DENİZLİ