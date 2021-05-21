Başkan Erdoğan, YİK üyeleriyle pandeminin etkilerini ve gidişatı değerlendirdi - Son Dakika

Başkan Erdoğan, YİK üyeleriyle pandeminin etkilerini ve gidişatı değerlendirdi

21.05.2021 15:33
Başkan Erdoğan, YİK üyeleriyle pandeminin etkilerini ve gidişatı değerlendirdi, System.String[]

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, farklı sektörlerden iş insanlarının yer aldığı DTO Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyelerini ziyaret etti.

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, farklı sektörlerden iş insanlarının yer aldığı DTO Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyelerini ziyaret etti. Sektörleri, pandemi sürecinin işlerine etkileri ile fikir alışverişinde bulunurken, beklenti ve önerilerini dinledi.

Başkan Erdoğan Denizli'den dünyanın dört bir tarafına ihracat yapan, sektörünün öncüleriyle bir araya gelerek ziyaret gerçekleştirdi. Pandeminin etkileri ve gidişatını değerlendiren Başkan Erdoğan, beklenti ver önerileri de dinledi. DTO YİK Üyesi iş adamı Oktay Mersin ile de görüşen Başkan Erdoğan, ziyaretinde, korona virüs salgınının işlerine etkisini sordu. Bu süreçte sadece kendilerine gelen sorun, istek ve önerileri ilgili yerlere aktarıp çare aramakla kalmadıklarını belirtip, özellikle ihracatın ve üyelerinin işlerinin kalmaması için de odalarında bir ilke imza attığını açıkladı. Göreve geldiği günden bu yana DTO personelinin mesai mefhumu olmaksızın çalıştığını ancak, yine de tam kapanmayla birlikte bizzat talimat verdiğini ve günlük mesailerinin bitmesine rağmen saat 16.00'dan sonra da saat 22.00'a kadar telefonları yanıtsız bırakmadığını anlattı. Yetkili bir ismin tüm aramalara cevap verdiğini, üyelerinin sorularını yanıtladığını ve yapılacak bir işi ya da sorunu varsa çözüme kavuşturmaya çalıştığını vurguladı. Kendisinin de bu aşamada bizzat devreye girdiğini belirtti. Erdoğan, "Üyelerimiz, bizim bu makamda var oluş sebebimiz. İlk günden bu yana aldığımız görevi namus bildik ve hakkını vermeye çalıştık. Gece gündüz demeden her an üyelerimizin yanında olmaya çalıştım. Yapabileceğim bir şey varsa da mutlaka yardımcı oldum" dedi.

Başkan Erdoğan, "Verimli bir fikir alışverişi oldu"

Başkan Erdoğan, günü DTO Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mustafa Küçüker'i ziyaret ederek tamamladı. İş adamı Küçüker, Denizli'de sanayicinin artık yeni iş kolları ile ikinci bir sektörde de yer alması gerektiğine dikkat çekti. Özellikle pandemi süreci ile değeri bir kat daha artan tarım sektörüne atılacak girişimcilere fırsat tanınması gerektiğini, DTO'nun da çoğu şeyde olduğu gibi bunda da öncülük edebileceğini belirtti. Başkan Erdoğan ise, ziyaretin ardından yaptığı kısa değerlendirmede "Tekstil firması, şehrimizde sektöründe okul olarak anılan örnek işletmelerimizdendir. Sahiplerinden Yüksek İstişare Kurulu Üyemiz çok değerli dostum iş adamı Küçüker ile, tekstil sektörünün gidişatını ve pandeminin işlerine etkisini görüştük ve fikirlerini aldık. Verimli bir fikir alışverişi oldu. Onlar, ihracatlarıyla bizim bu zorlu süreçteki dayanak noktamız, ekonomimizin kahramanları oldular. Her şeye rağmen işlerinin başlarında durdular ve sanayimizi ayakta tuttular" dedi. - DENİZLİ

Başkan Erdoğan, YİK üyeleriyle pandeminin etkilerini ve gidişatı değerlendirdi
Başkan Erdoğan, YİK üyeleriyle pandeminin etkilerini ve gidişatı değerlendirdi
Başkan Erdoğan, YİK üyeleriyle pandeminin etkilerini ve gidişatı değerlendirdi
Başkan Erdoğan, YİK üyeleriyle pandeminin etkilerini ve gidişatı değerlendirdi
Başkan Erdoğan, YİK üyeleriyle pandeminin etkilerini ve gidişatı değerlendirdi

Yüksek İstişare Kurulu, İş Adamı, Ticaret, Denizli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Erdoğan, YİK üyeleriyle pandeminin etkilerini ve gidişatı değerlendirdi - Son Dakika Ekonomi


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