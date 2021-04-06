Başkan Eren: Maski'den memnunuz - Son Dakika

BAŞKAN EREN: MASKİ'DEN MEMNUNUZ

Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren ziyarette yaptığı konuşmada MASKİ Genel Müdürlüğü'nün çalışmalarından memnun olduklarını ifade ederek, "Uzun süredir Malatya'ya hizmet eden Sayın Mehmet Yaşar Karataş'a teşekkür ediyorum. Yükü biraz ağır. Sorunlarımız illaki var. Ama olmayacak bir şey yoktur, bitmeyecek bir şey yoktur. Virüs belası başımızdan giderse hizmetler daha çabuk olacaktır" dedi.

İÇME SUYU ANA İSALE HATTININ YEDEĞİ YAPILIYOR

MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş ise, Malatya genelinde çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini kaydederek, finansal boyutta her türlü desteği Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'dan aldıklarını söyledi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme yaptığını söyleyen Karataş, "Malatya için büyük bir yatırım daha yapmak için harekete geçtik. İçme suyu ana isale hattının yedeğini yapmayı planlıyoruz. İnşallah bir sıkıntı çıkmazsa yaklaşık maliyeti 250 milyon TL olan bu projeyi yatırım programımıza alacağız" diye konuştu.

KARATAŞ: MALATYA GENELİNDE ÇALIŞIYORUZ

Muhtarlarla devamlı istişare ettiklerini belirten MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, "Sizleri ağırlamaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Çoğu muhtarımızla uzun yıllardır birlikte çalışıyoruz. Malatya'da altyapı ve üstyapı ile ilgili birçok proje gerçekleştirdik. Gerek metropol iki ilçemizde gerekse de kırsal ilçelerimizde kalan eksikliklerimizin tespitlerini yaptık. Çalışmalarımızı planladık. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan'ın bize iki yıl içinde kurumunuz ile alakalı sorun istemiyorum diye talimatları olmuştu. Bize iki yıl süre vermişti. Sağ olsunlar bize finansal boyutta her türlü desteği sağlıyorlar. Bizde bu güçle Malatya'nın her tarafında yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu sene sonuna kadar ilimizde temel ihtiyaçların büyük bir bölümünü toparlamış olacağız. Şehir merkezimizde altyapı ile alakalı birçok planlanmış projelerimiz var. Bir problem çıkmaz ise 32 mahallenin şebekelerini komple yenileyeceğiz. Kanalizasyon konusunda da büyük aşamalar kaydettik. Batı Kolektör hattına da başladık. Bu sayede Beylerderesi'ne akan kanalizasyon atıklarından kurtulmuş olacağız. Diğer taraftan Yeşilyur İlçesi Topsöğüt, Topraktepe, Tepeköy ve Dilek (Örenönü) bölgesinde çalışmalarımız devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. İnşallah içme suyu konusunda ana isale hattımızın yedeğini yapmak için yatırım programına aldıracağız. Yaklaşık maliyeti 250 milyon TL civarında bir yatırım. Büyük bir proje. Daha önce bir kaynaktan su alıyorduk. Yaptığımız aramalar sonucunda batı bölgesini kapsayacak bir kaynak daha bulduk. Bu sene bunun da çalışmasını başlatıyoruz. Kamu yararı kararını aldırdık. Kamulaştırma işlemlerimiz devam ediyor. İnşallah bunu da bitirirsek Malatya'mızın gerek içme suyu gerekse de kanalizasyon ile alakalı işlerimizi toparlamış olacağız" dedi.

Ziyaretin ardından Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş'a Esma-ül Hüsna tablosu hediye etti.