Başkan Erener'den Meclis Üyelerine Plaket
41 dakika önce
Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, Belediye Meclis üyeleriyle bir araya gelerek görev süreleri boyunca sundukları katkı ve başarılı hizmetlerinden dolayı plaketle onurlandırdı.
Görele
Belediye Başkanı Tolga Erener
, Belediye Meclis üyeleriyle bir araya gelerek görev süreleri boyunca sundukları katkı ve başarılı hizmetlerinden dolayı plaketle onurlandırdı.
Belediye Başkanı Erener, bugüne kadar Meclis üyeleriyle hiçbir problem yaşamadıklarını, uyumlu bir şekilde Görele'nin gelişmesi yönünde görevlerini layıkıyla yerine getirdiklerini söyledi.
İlçeye kazandırılan hizmetlerde meclis üyelerinin büyük katkısı olduğunu belirten Belediye Başkanı Erener, "Birlik ve beraberlik içerisinde yapılan çalışmalarda görevimizi yapmanın gururu içerisindeyiz. Hizmetlerimizin hayata geçirilmesinde belediye meclisimizin büyük katkıları oldu. İktidarı ve muhalefetiyle uyum içerisinde, ağız tadıyla bugüne geldik. Hizmetlerin vatandaşlarımıza ulaşmasında en küçük çabanın bile bir değeri olduğuna inanıyoruz. Bu vesileyle gerek eleştiri ve gerekse önerileriyle katkıda bulunan tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi. - GİRESUN
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:14 Kaynak: İHA
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