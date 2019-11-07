Başkan Erener'den teşekkür plaketi

Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, "Görele Köy Dondurması"nın coğrafi işaret almasında gösterdiği çalışmalardan dolayı Giresun Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline teşekkür plaketi verdi.

Erener, burada yaptığı konuşmada, koordineli çalışmalarından dolayı müdürlük personeline teşekkür etti.

Asırlık geçmişe sahip Görele dondurmasının Türkiye'ye ve dünyaya tanıtılmasını amaçladıklarını belirten Erener, şöyle konuştu:

"Coğrafi işaretleme için gerekli girişimleri yaptığımız Görele dondurmasını nihayet markalaştırdık. Görele dondurması, bu yöreye has bir lezzet. Ancak bugüne kadar adını Türkiye'ye ve dünyaya duyuramamış yerel bir tat. İlçemizin önemli bir markası. Yöremize has bu markayı sizlerin de özverili çalışmalarınızla birlikte coğrafi işaret alarak tescillendi. Sizlere desteklerinizden ve proje katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum."

Konuşmasının ardından Erener, müdürlük personeline plaketlerini takdim etti.