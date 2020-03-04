Başkan Erener: "Devletten aldık, devlete veriyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Erener: 'Devletten aldık, devlete veriyoruz' - Son Dakika

Başkan Erener: "Devletten aldık, devlete veriyoruz"

6 saat önce

Giresun'un Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, belediyeye ait Görele Öğretmenevi binasının, önceki dönemden kalan 19 milyon liralık borçlarının silinmesi karşılığında SGK'ya devri için meclis kararı aldıklarını açıkladı.

Başkan Erener:

Giresun'un Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, belediyeye ait Görele Öğretmenevi binasının, önceki dönemden kalan 19 milyon liralık borçlarının silinmesi karşılığında SGK'ya devri için meclis kararı aldıklarını açıkladı.


Devrin henüz gerçekleşmediğini söyleyen Erener, SGK'ya teklif götürdüklerini belirterek "Kimseye peşkeş çekmiyoruz, devletten aldık, devlete veriyoruz" sözleriyle satış kararını savundu.


Erener, yaptığı açıklamada, "Daha önce ve bugünde birçok belediyenin yaptığı gibi gayrimenkul ile borcun mahsuplaşması için SGK'ya başvuru yaptık. Belediye olarak teklifimiz, söz konusu bina ile yapılandırılmış olan borcumuzun faizi ile birlikte tamamen silinmesi olmuştur ki, kurumdan alınan ön bilgi binaya teklif edilen fiyatın peşin ödeme kabul edilerek toplam 19.000.000 TL yapılandırılan borcun biteceği yönündedir" değerlendirmesini yaptı.


19 milyonluk borcu 'belediyenin sırtındaki kambur' olarak nitelendiren Erener, "Bu borç ne şahsımın nede tamamı bizim dönemimizin borcu değildir" dedi. - GİRESUN

Sosyal Güvenlik Kurumu, Giresun, Görele, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 05:17 Kaynak: İHA
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