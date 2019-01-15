Son Dakika Haberleri: Başkan Erener: "Engelsiz Yaşam İçin Çalışıyoruz"

Başkan Erener: "Engelsiz Yaşam İçin Çalışıyoruz"

26 dakika önce

Görele Belediyesi, engelli vatandaşların yaşam şartlarını daha elverişli hale getirebilmek amacıyla Cumhuriyet Meydanı'na engelli ulaşım araçları için şarj istasyonu kurdu.

Başkan Erener:
Görele Belediyesi, engelli vatandaşların yaşam şartlarını daha elverişli hale getirebilmek amacıyla Cumhuriyet Meydanı'na engelli ulaşım araçları için şarj istasyonu kurdu.

Cumhuriyet Meydanına konuşlandırılan istasyonda aynı anda 3 adet araç şarj edilebilirken, led ekranda da belediyenin faaliyetleriyle ilgili görüntüler sunuluyor.

Belediye Başkanı Tolga Erener, bölgede bir ilke daha imza atarak dezavantajlı engelli vatandaşlar için erişebilir ve yaşanabilir engelsiz bir kent için çalıştıklarını söyledi.

Cumhuriyet Meydanı'na engelli vatandaşlar için akülü araç şarj istasyonu kurduklarını ifade eden Başkan Tolga Erener, "Engelli hemşehrilerimiz evlerinden çıkarak yaşama katılabilecekleri ve sosyalleşebilecekleri bir yaşam alanı sağlamak amacıyla Cumhuriyet Meydanı'na akülü şarj istasyonları kurduk. Akülü tekerlekli araç sahibi bedensel engelli kardeşlerimizin en büyük beklentileri arasında yer alan şarj istasyonumuzun montaj çalışmaları tamamlanarak hizmete sunuldu. Göreve geldiğimiz günden beri engelli hemşehrilerimiz için elimizden gelen her türlü desteği ve imkanı sunmaya çalışıyoruz. Onları sosyal hayata kazandırmak, toplumda hak ettikleri değeri görebilmelerini sağlamak için çabalıyoruz. Engelsiz kent olma yolunda, engelleri birer birer aşmaya çalışıyoruz. Engelli bireylerimiz için fiziki yatırımların yanı sıra sosyal aktiviteler için uğraş veriyoruz. Düzenledikleri birçok etkinliğe destek oluyoruz" dedi. - GİRESUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:28 Kaynak: İHA

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