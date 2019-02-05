Başkan Erener, Meclis Üyelerine Plaket Verdi
1 saat önce
Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, belediye meclis üyelerine görev süreleri boyunca ilçeye sundukları katkı ve hizmetlerinden dolayı plaket verdi.
Görele
Belediye Başkanı Tolga Erener
, belediye meclis üyelerine görev süreleri boyunca ilçeye sundukları katkı ve hizmetlerinden dolayı plaket verdi.
Erener, bir restoranda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, bugüne kadar meclis üyeleriyle hiçbir problem yaşamadıklarını, uyumlu şekilde ilçenin gelişmesi yönünde görevlerini layıkıyla yerine getirdiklerini söyledi.
İlçeye kazandırılan hizmetlerde meclis üyelerinin büyük katkısı olduğunu belirten Erener, şunları aktardı:
"Birlik ve beraberlik içerisinde yapılan çalışmalarda görevimizi yapmanın gururu içerisindeyiz. Hizmetlerimizin hayata geçirilmesinde belediye meclisimizin büyük katkıları oldu. İktidarı ve muhalefetiyle uyum içerisinde, ağız tadıyla bugüne geldik. Hizmetlerin vatandaşlarımıza ulaşmasında en küçük çabanın bile bir değeri olduğuna inanıyoruz. Bu vesileyle gerek eleştiri ve gerekse önerileriyle katkıda bulunan tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum."
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:18 Kaynak: AA
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