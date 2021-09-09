Başkan Ergin'den, Ekrem İmamoğlu'na ziyaret - Son Dakika

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Buluşma, Belediyenin Emirgan'daki başkanlık konutunda gerçekleşti. İki başkanın baş başa yaptığı görüşmede, belediyecilik hizmetleri, ortak yatırım ve sosyal projelerden güncel siyasete kadar birçok konu masaya yatırıldı.

Görüşmenin sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, günün anısına imzaladığı Nutuk'u Başkan Ergin'e armağan etti. Başkan Ergin de, 1960'lı yılları yansıtan panorama, Ayvalık'ı anlatan kitap ile Ayvalık'ın nefasetiyle dünyaca ünlü zeytinyağıyla lezzetli zeytinlerinden oluşan hediyesini takdim ederek, Başkan İmamoğlu'nu Ayvalık'ta misafir etmekten mutluluk duyacaklarını belirtti - BALIKESİR