Başkan Ergin'den yeni dönem öncesi esnaf ziyareti - Son Dakika

Tüm yasakların kalkmasına karşın, yine de önlem olarak maske, temizlik ve mesafe konularında titiz davranmalarını dile getiren Başkan Ergin, 1 Temmuz günü başlayacak olan yeni dönemin, Ayvalık esnafına, sağlık, huzur ve bol kazanç getirmesi dileğinde bulundu.

Yaklaşık iki yıl devam eden pandemi sürecinde esnaf ve sanatkarların ekonomik anlamda pek de parlak bir dönem geçirmediğini hatırlatan Başkan Ergin, "Bu yüzden de tüm esnafımız umutlarını temmuz ve ağustos aylarında hızlanması beklenen turizm sezonuna bağladı. Diliyorum ki, bu iki aylık süreçte esnafımız gönlünden geçen beklediği kazançları sağlar" dedi.

Pandemi döneminde esnafının sesine kulak verdiğini, sık sık onlarla bir araya gelip sohbet ederek görüş alışverişinde bulunmayı ihmal etmediğini vurgulayan Ergin, hem eski dostlukların pekiştirildiğini hem kent ekonomisinin bel kemiği olan esnafların sorunlarını dinlediğini söyledi.

Esnafın Ayvalık Belediyesi'nden beklentilerini ve ilçe genelindeki belediye hizmetleri hakkındaki önerilerini de dikkate alan Başkan Ergin, bu kapsamda önceki gün esnafı ziyaret ederek sorunlarına bir kez daha kulak verdi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Ayvalık Belediyesi olarak elimizden gelen tüm gayretlerle ilçemizin en iyi şekilde bir turizm sezonu geçirebilmesi için gerekli hazırlıklarımızı tamamladık. Bu çabalarımızın da esnafımıza olumlu yönde katkı sağlayacağına inanıyorum. Allah tüm esnafımıza bol kazançlar versin. Her zaman onların yanında olmayı sürdüreceğiz. Pandemi döneminde Ayvalık Belediyesi'ne ait dükkân ve işyerlerinde faaliyet gösteren esnafın kira bedellerini aylar sonrasına öteledik, ecrimisil bedellerini tahsil etmedik, işgaliye almadık. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda belediye kaynaklarından onlarca esnafa 1000 TL nakit desteğinde de bulunduk. Her zaman esnaf ve sanatkârların yanında olduk. Esnafımızı desteklemek için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Esnafın taleplerini, birim amir ve yetkilileriyle değerlendirilerek aciliyeti olanları iş planına alınıyor. Pandemi kısıtlamalarının ekonomik anlamda en çok etkilediği kesim olan esnafımızla bu zor günleri birlikte atlatacağımıza inanıyorum" diye konuştu.