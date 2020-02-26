Başkan Ergin Yaşlı Bakım Evi sakinleriyle kahvaltı yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Ergin Yaşlı Bakım Evi sakinleriyle kahvaltı yaptı - Son Dakika

Başkan Ergin Yaşlı Bakım Evi sakinleriyle kahvaltı yaptı

6 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Belediye Başkanı Mesut Ergin, belediye bünyesindeki Erken Doğmuşlar Yaşlı Bakım Evi'ni ziyaret etti.

Başkan Ergin Yaşlı Bakım Evi sakinleriyle kahvaltı yaptı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Belediye Başkanı Mesut Ergin, belediye bünyesindeki Erken Doğmuşlar Yaşlı Bakım Evi'ni ziyaret etti. Başkan Ergin sabah saatlerinde gerçekleştirdiği ziyarette bakımevi sakinleri ve personel ile birlikte kahvaltı yapmayı da ihmal etmedi.


Bakımevi sakinleri ile uzun uzun sohbetler eden Belediye Başkanı Mesut Ergin muhabirimize yaptığı açıklamada, "Büyüklerimizle bir arada olmak bizi mutlu ediyor. Burada onların rahat etmelerini sağlamak en önemli görevimizdir. Bizlere güler yüzleri ve hayır duaları güç veriyor. Bu yüzden de elimizden geldiğince bu ziyaretleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. İnşallah bu ziyaretlerde daha da sıklaşacaktır" diye konuştu. - BALIKESİR

Balıkesir, Ayvalık, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:18 Kaynak: İHA
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