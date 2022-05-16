Başkan Ergün, 14. Bahar Şenliğinde - Son Dakika

Başkan Ergün, 14. Bahar Şenliğinde

Başkan Ergün, 14. Bahar Şenliğinde
Son Güncelleme: 16.05.2022 08:10

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Makedonya Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneği Manisa Şubesi tarafından düzenlenen 14. Geleneksel Letnik (Bahar) Şenlikleri etkinliğine katıldı.

Şenliğe katılan vatandaşları selamlayan ve ilgiyle karşılanan Başkan Ergün, yöresel ezgilerinin çalındığı, halayların çekildiği şenliği keyifle takip etti.

Makedonya Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneği Manisa Şubesi tarafından düzenlenen 14. Geleneksel Letnik (Bahar) Şenlikleri, Fatih Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlendi. Programa, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün yanı sıra, Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Oliver Spasovski, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, MHP İl Başkanı Murat Öner, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Cemal Kutlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Manisa Makedonya Göçmenleri Derneği Başkanı Cevdet Cömert, şenliğe katılan tüm katılımcılara teşekkür etti. Cömert'in ardından konuşan Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Oliver Spasovski, etkinliğe katılan herkesi selamladı. Konuşmaların ardından, yöresel ezgiler eşliğinde çekilen halayları katılımcılar coşkuyla izledi. Öte yandan programı takip eden vatandaşlar, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü de ilgiyle karşıladı. Vatandaşlarla sohbet eden, coşkuya ortak olan Başkan Ergün, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Bültenler

Bahar Şenlikleri, Cengiz Ergün, Makedonya, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkan Ergün, 14. Bahar Şenliğinde - Son Dakika


Son Dakika
08:55 Konferans Ligi'nin en pahalı 3. takımı Fenerbahçe
08:48 Taylor Swift, 2023 MTV Video Müzik Ödülleri'nde büyük bir başarı elde etti
08:42 Estonya Başbakanı Kallas, "İstanbul" yerine ''Kostantinopolis'' yazdı! Tepki yağıyor
08:10 Japonya, Türkiye karşısında kaçan farka yanıyor: Mütevazi olamayacağım
08:01 Survivor All Star 2024'ün yeni yarışmacısı Turabi, rakiplerine meydan okudu
07:47 Putin, Kuzey Kore lideri Kim ile bir araya geldi
07:27 Meteoroloji'den 10 kent için kuvvetli sağanak uyarısı
03:04 Motosiklet İETT otobüsüne çarptı, hamile kadın hayatını kaybetti
00:39 Akaryakıta gelen zam pompaya da yansıdı! Motorinin litresi 40 lirayı aştı
00:23 Fransa-Almanya maçında sakatlanan İlkay Gündoğan, ağlayarak sahayı terk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2023 09:11:00. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Ergün, 14. Bahar Şenliğinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement