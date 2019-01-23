Başkan Ergün, "2023 Hedefimiz 500 Mahallenin Altyapısını Yenilemek"

Başkan Ergün, 2023 hedeflerinin 500 mahallenin altyapısını sağlıklı hale getirmek olduğunu söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir Web TV ve ETV ortak yayınında altyapı anlamında 2023 hedeflerinden de bahsetti. Büyükşehir Yasası ile birlikte köyden veya beldeden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerini sağlıklı hale getirmek için kısa sürede birçok proje hazırladıklarının altını çizen Başkan Ergün, geride kalan sürede 200 mahallenin altyapısını yenilediklerini söyledi. En başından beri hizmetin siyaseti olmaz düsturu ile hareket ettiklerini belirten Başkan Ergün, 2023 hedeflerinin 500 mahallenin sağlıklı altyapıya kavuşturulması noktasında olduğunu vurguladı.

"HESABI İYİ YAPIYORUZ, İNCE ELEYİP SIK DOKUYORUZ"

Eski adıyla köy veya belde yeni adlarıyla mahalle olan 200'ün üzerinde yere kanalizasyon, içme suyu ve kısmi yağmur suyu hattı döşediklerini ifade eden Başkan Ergün, "Önce 101 Mahalle Projemizi tamamladık. Yeni Projemiz 154 Mahallede ise 65-70 mahallede işlerimizi noktaladık. 80 mahallede daha çalışma yapacağız. Elimizde 100'ün üzerinde de projemiz daha var. Bizim projelerimiz hazır. Altyapıları öncelik sırasına göre kötü olan yerleri belirleyip yapıyoruz. 2023 hedefimiz altyapı bekleyen 500-600 mahallemize daha ulaşmak. Manisa genelinde 1.088 mahalle var. Altyapı anlamında belki 300 tanesi iyi durumda. Ancak 750-800 mahalle ise kötü bir altyapıya sahip. Bunların altyapısını da yapacağız. 200 tane tamamladık. Büyük beldelerde de çalışmalar yürütüyoruz, yürütmeye de devam edeceğiz. Örnek vermek gerekirse Yunusemre ilçemizde Muradiye Mahallemiz var. Atıksu arıtma tesisi, altyapısı yapılacak. Bütün projeleri hazır durumda bulunuyor. Yağcılar ve Üniversite bölgesi de projenin içerisinde yer alıyor. Hesabı iyi yapıyoruz. İnce eleyip sık dokuyoruz" dedi.

"HİZMETİN SİYASETİ OLMAZ"

Siyasi bir kaygı duymadan bugüne kadar çalıştıklarını belirten Başkan Ergün, dur durak bilmeden yoğun mesai harcadıklarını vurguladı. Başkan Ergün, "Her zaman şunu söylüyorum. 'Hizmetin siyaseti olmaz.' Doğru olanı doğru zamanda her noktaya götürmeye çalışıyoruz. Hizmet bitmez. Bir iş biter diğeri başlar. Altyapısını yaptığımız mahallelere ziyarete gidiyorum. Orada vatandaşlarımız ile bir araya geliyoruz. Altyapısı bitirilmiş, sondajı çakılmış. Başkanım bize düğün salonu, park yapıver gibi isteklerde bulunuyorlar. Bütün ilçelerimize hizmet götürüyoruz ve Allah sağlık sıhhat verdiği sürece de bu yatırımlarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.