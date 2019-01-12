Başkan Ergün AGM'yi Ziyaret Etti
1 saat önce
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, kentin en prestijli eğitim merkezlerinden biri olan Atatürk Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.
Merkez eğitmenlerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Ergün'e, merkezde Resim Eğitmeni olarak görev yapan Levent Taşkın karakalem portesini hediye etti.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e Atatürk Gençlik Merkezi ziyaretinde Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Harun Yıldız ve Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman da eşlik etti. Başkan Ergün burada, geniş yelpazedeki kurs imkanları ve uzman eğitmeleri ile Manisalıların vazgeçilmez eğitim kurumlarından biri olan Atatürk Gençlik Merkezi'ndeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Başkan Ergün'e Sürpriz Hediye
Ziyaret sırasında Atatürk Gençlik Merkezi'nde Resim Eğitmeni olarak görev yapan Levent Taşkın, Başkan Ergün'e kara kalem portesini hediye etti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 05:44 Kaynak: Bültenler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Deden Kurban Olsun Sana" Dediği 13 Yaşındaki Çocuk O Anlattı
AK Parti Edirne İlçe Belediye Başkanı Adayları Belli Oldu
Bir İlçe Diken Üstünde! İçme Suyunun Karşılandığı Bayramiç Barajı'na Zirai İlaç Atığı Karıştı
Adliye Önünde Darbuka-Zurnalı Tahliye Kutlaması! O Anlar Kamerada