Başkan Ergün Akhisar'da - Son Dakika

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Başkan Ergün Akhisar'da

6 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, merkez üssü Akhisar'ın Musalar Mahallesi olan 5.4'lük deprem nedeniyle büyük korku yaşayan Akhisarlı vatandaşları ziyaret etti.

Başkan Ergün Akhisar'da, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, merkez üssü Akhisar'ın Musalar Mahallesi olan 5.4'lük deprem nedeniyle büyük korku yaşayan Akhisarlı vatandaşları ziyaret etti.


Manisa'da 22 Ocak Çarşamba günü saat 22.22 sıralarında meydana gelen ve merkez üssünün Akhisar ilçesi Musalar Mahallesi olarak açıklandığı 5.4'lük depremin ardından Başkan Ergün, en büyük korkuyu yaşayan ve depremi en çok hisseden Akhisar ilçesine gitti. Bazı evlerin hasar gördüğü Selçikli, Musalar ve Karabörklü mahallelerini ziyaret edecek olan Başkan Ergün, ilk olarak Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, başkan danışmanları, daire başkanları, SPİLAŞ Genel Müdürü Engin Anlı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar Muhtarlık Hizmetleri Sorumlusu Ali Aybars Özbilgin, MHP İlçe Başkanı Ahmet Namal'ın da yer aldığı ziyarette Başkan Ergün, Akhisar Belediye Başkanı Dutlulu tarafından Akhisar Belediyesi hizmet binası girişinde karşılandı.


Başkan Dutlulu'dan bilgi alan ve geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Ergün, "Depremin ardından Büyükşehir Belediyesi ekiplerimizi hemen teyakkuza geçirdik. Sayın Valimizle irtibattaydık. Akhisar başta olmak üzere, Manisa'mızın tamamı hatta çevre illeri de etkileyen büyük bir sarsıntı yaşadık. Başta Akhisarlılar olmak üzere tüm hemşehrilerimize ve sizlere geçmiş olsun. Cenab-ı Allah beterinden korusun. Buradaki ziyaretimizin ardından özellikle kerpiç olması nedeniyle duvarları yıkılan mahallelerimizi de ziyaret edeceğiz" dedi.


Ziyareti nedeniyle Başkan Ergün'e ve Büyükşehir Belediyesi heyetine teşekkür eden Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu da, depremin ardından hızla ilçede alarma geçtiklerini, toplanma merkezlerini faaliyete aldıklarını, AFAD ile çadır konusunda gerekli görüşmeleri yaptıklarını ve geceyi sokakta geçiren vatandaşlara çorba ikramında bulunduklarını söyledi. Başkan Dutlulu, büyükşehir belediyesi ekipleriyle güzel bir koordinasyon ve uyum gösterdiklerini de aktardı. - MANİSA

Akhisar, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:56 Kaynak: İHA
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