Başkan Ergün asfalt çalışmalarını anlatırken duygulandığı anıyı paylaştı - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa TV'de yayınlanan 'Kent ve Başkan' adlı programın canlı yayın konuğu oldu. Manisa genelinde devam eden asfalt çalışmalarını ilçe ilçe Manisalılarla paylaşan Başkan Ergün, "Tüylerimi diken diken etti" şeklinde betimlediği kendisini duygulandıran bir anıyı da paylaştı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa TV'de 'Kent ve Başkan' adlı programın canlı yayın konuğu oldu. Özgür Hancıoğlu'nun sorularını yanıtlayan ve Manisa Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarını anlatan Başkan Ergün, asfaltlama çalışmalarında geldikleri nokta hakkında da önemli bilgiler verdi. Asfalt sezonu öncesi yaptıkları planlamalardan bahseden Başkan Ergün, "Fen işlerinden sorumlu Genel Sekreter Yardımcımız, Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanımız, ilgili müdürlerimizle toplantı yaptık. Asfalt çalışmalarını kendi ekiplerimizle yapıp yapamayacağımız noktasında toplantılar yaptık. Araç konusunda bir takım eksikliklerimiz vardı. Bunları DMO kanalıyla alıp, bu yatırımımızı tamamlayarak, malzeme alım ihalesini gerçekleştirdik" dedi.

Asfalt ile ilgili kredinin sağlanması noktasında Ankara temaslarını aktaran Başkan Ergün, "Bitümü TÜPRAŞ'tan aldık. Her şeyi hazırladık ve ne yazık ki pandemi çıktı. Hava şartları uygun olduğu anda başlamayı planlıyorduk. Pandemi sürecinde TÜPRAŞ bitüm satışını durdurdu. Bu süreç öncesi Ankara ayağında da girişimlerimiz olmuştu. Bu noktada Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, İller Bankası Genel Müdürüne, Bölge Müdürüne, Grup Başkanvekilimize, milletvekillerimize bizlere sağladıkları kolaylık ve kredi almamız noktasında katkıları dolayısıyla teşekkür ediyorum" dedi.

"Çok duygulandım"

24 Temmuz itibariyle ilk bitümü almaya başladıklarını ve asfalt çalışmalarına bu tarih itibariyle başladıklarını aktaran Başkan Ergün, kendisini duygulandıran bir mektup anısını da paylaştı. Başkan Ergün, "Asfalt sezonu öncesi Haziran ayında zemin güçlendirme temel çalışmalarını yaptık. Bu 2,5 aylık süre içerisinde Manisa'da tam 713 kilometre satih kaplama yaptık ve rekor kırdık. Demirci 115 kilometre ile en yüksek asfalt yapılan yer oldu. '26 senedir ben asfalt görmedim, Allah razı olsun Başkanım' diye başlayan orada bir muhtarımızdan mektup aldık. Bu beni oldukça duygulandırdı, tüylerimi diken diken etti. Tüm yorgunluğumuzu unutturan güzel şeyler bunlar. Kendilerine teşekkür ediyorum. İkinci olarak Yunusemre ilçemiz 112 kilometre, üçüncü Selendi 79 kilometre. Dördüncü ilçemiz Kula 70 kilometre, beşinci ilçemiz ise Akhisar 63 kilometre. İlk 5 ilçemizi saydık. Tüm ilçelerimizde çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

2020 yılında 57 kilometre beton yol

Beton yol çalışmalarından da bilgiler paylaşan Başkan Ergün, bu konuda da şunları söyledi: "Bir yandan da beton yol çalışmalarımız da devam ediyor. Beton yolda da şu anda geldiğimiz nokta tam 89 kilometre. Uzun ömürlü ve yerli üretim olması nedeniyle tercihimiz bu yönde. Yalnızca 2020 yılında 57 kilometre beton yol yaptık. Beton yol çalışmaları mevsime de bakmıyor. O açıdan bu çalışmalarımız yıl boyunca devam edecek." - MANİSA