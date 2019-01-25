Başkan Ergün Bahçeli'yle Buluştu
2 saat önce
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ilçe Belediye Başkan adayları ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.
Manisa
Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün
, ilçe Belediye Başkan adayları ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi
(MHP
) Genel Başkanı Devlet Bahçeli
'yi makamında ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli himayelerinde oluşturan Cumhur İttifakı'nın adayları olarak açıklanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Salihli
Belediye Başkanı Zeki Kayda
, Kula
Belediye Başkanı Hüseyin Tosun
, Alaşehir
Belediye Başkanı Ali Uçak
, Sarıgöl
Belediye Başkanı Necati Selçuk
, Turgutlu
Belediye Başkanı Turgay Şirin
ve Selendi
Belediye Başkanı Nurullah Savaş
, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Başkan Ergün'e Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya ve Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç
de eşlik etti.
MHP'li başkanlar, kendilerinin tekrar aday gösterilmesi nedeniyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür ederek, Manisa'da hem Büyükşehir'i hem de 17 ilçeyi kazanmak için canla başla çalışacaklarını vurguladı. Başkan Ergün ve beraberindeki belediye başkan adayları
ile bir süre sohbet eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, adaylara yerel seçimler öncesi başarı dileklerini iletti. Başkan Ergün, ilçe belediye başkan adaylarıyla birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hayır dualarını alarak makamdan ayrıldı. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:04 Kaynak: İHA
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