Son Dakika Haberleri: Başkan Ergün Bahçeli'yle Buluştu

Başkan Ergün Bahçeli'yle Buluştu

2 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ilçe Belediye Başkan adayları ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.

Başkan Ergün Bahçeli'yle Buluştu, System.String[]
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ilçe Belediye Başkan adayları ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli himayelerinde oluşturan Cumhur İttifakı'nın adayları olarak açıklanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin ve Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Başkan Ergün'e Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya ve Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç de eşlik etti.

MHP'li başkanlar, kendilerinin tekrar aday gösterilmesi nedeniyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür ederek, Manisa'da hem Büyükşehir'i hem de 17 ilçeyi kazanmak için canla başla çalışacaklarını vurguladı. Başkan Ergün ve beraberindeki belediye başkan adayları ile bir süre sohbet eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, adaylara yerel seçimler öncesi başarı dileklerini iletti. Başkan Ergün, ilçe belediye başkan adaylarıyla birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hayır dualarını alarak makamdan ayrıldı. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:04 Kaynak: İHA

Manisa, Devlet Bahçeli, MHP, Güncel
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