Başkan Ergün, Basın Bayramı'nı Kutladı - Son Dakika

Başkan Ergün, Basın Bayramı'nı Kutladı

Başkan Ergün, Basın Bayramı\'nı Kutladı
Son Güncelleme: 23.07.2021 18:16

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, başta Manisalı basın mensupları olmak üzere, tüm basın çalışanlarının bayramını kutladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, başta Manisalı basın mensupları olmak üzere, tüm basın çalışanlarının bayramını kutladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında şunlara yer verdi: "Her yıl 24 Temmuz'da Gazeteciler ve Basın Bayramı kutlanıyor. Bin bir güçlük ve emekle halkın haber alma özgürlüğü için çalışan basın emekçilerinin toplumdaki yeri değerlidir. Toplumsal doğruları halka aktararak, demokrasimizi güçlendiren basın mensupları, yerelde de bulundukları şehrin tanıtımına önemli katkıları tartışılmaz bir gerçektir. Zor koşullar altında, gece-gündüz, yağmur-çamur demeden bu görevini yerine getirmek için canla başla çalışan basın emekçilerine teşekkür etmek borcumuzdur. Bu duygularla başta Manisa'mızda görev yapan basın mensubu kardeşlerim olmak üzere, bu önemli görevi yerine getirmek için özveri ile çalışan, yerelden ulusala, tüm basın çalışanlarının '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyor; sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum. "

Kaynak: Habermetre

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