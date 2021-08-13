Başkan Ergün, Başkan Çelik'i Konuk Etti - Son Dakika

Ziyarette Şehzadeler ilçesinde gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Efendioğlu ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü MASKİ Genel Müdürlüğü binasındaki makamında konuk etti. Ziyarette Şehzadeler ilçesinde gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ziyaretin sonunda Başkan Ergün'e hediye takdiminde bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve eşi Şeyda Ergün'ün yer aldığı karakalem çalışmasını Başkan Ergün'e hediye eden Çelik, tablonun karakalem sanatçısı Burhan Gökşen tarafından yaklaşık 20 günde yapıldığını belirtti. Başkan Ergün de Başkan Çelik'e hediyesi nedeniyle teşekkürlerini iletti.