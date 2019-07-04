Son Dakika Haberleri: Başkan Ergün, Başkan Çelik ile bir araya geldi
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Başkan Ergün, Başkan Çelik ile bir araya geldi

1 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i MASKİ Genel Müdürlüğünde ağırladı.

Başkan Ergün, Başkan Çelik ile bir araya geldi, System.String[]

İlçeye yapılacak hizmet ve yatırımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, altyapı yatırımları da masaya yatırıldı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Başkan Yardımcısı Atilla Efendioğlu ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret etti. MASKİ Genel Müdürlüğünde gerçekleşen ziyarette Başkan Ergün, konuklarına ziyaretleri nedeniyle teşekkür etti. Şehzadeler ilçesine ve il genelinde yapılan yatırımlara yönelik görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, Başkan Ergün, konuklarına MASKİ Genel Müdürlüğünün altyapı yatırımları ve çalışmaları hakkında da bilgiler verdi.

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:04 Kaynak: Bültenler
Ömer Faruk Çelik, Cengiz Ergün, Şehzadeler, Manisa, Güncel
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