Başkan Ergün, Başkan Tosun'u Konuk Etti - Son Dakika

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ziyarette bulundu. Ziyarette Kula'da gerçekleştirilen çalışmalar ve önümüzdeki süreçlerde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Kula turizminin gelişimi noktasında gerçekleştirilen çalışmalar nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini iletti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ergün de, 17 ilçede vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda projeler üretmeye devam edeceklerini belirtti.