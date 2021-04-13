Başkan Ergün, Belediye Başkanlarını ağırladı - Son Dakika

Başkan Ergün, Belediye Başkanlarını ağırladı

13.04.2021 15:29
Başkan Ergün, Belediye Başkanlarını ağırladı, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e yeni hizmet binasında hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.

MHP MYK Üyesi Ali Uçak, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş ve Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e nezaket ziyareti gerçekleştirdi.Ziyarette Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya da hazır bulundu.

Yeni hizmet binasının hayırlı olmasını temenni eden konuklar, Başkan Ergün'e hediye takdiminde bulundular. Nazik ziyaretleri dolayısıyla heyete teşekkür eden Başkan Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla ve 38 akademisyenin çalışmalarıyla hazırlanan 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' kitabını konuklarına armağan etti. Mübarek Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Ergün, ilçe belediye başkanlarına çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Başkan Ergün, Belediye Başkanlarını ağırladı

Milliyetçi Hareket Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, Cengiz Ergün, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Ergün, Belediye Başkanlarını ağırladı - Son Dakika


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