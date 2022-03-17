Başkan Ergün, Berat Kandili'ni Kutladı

Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayınlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, mesajında şunlara yer verdi: "Bizleri mübarek Berat Kandili'ne kavuşturan Rabbimize şükrediyor, hepimizi sağlık ve sıhhat içerisinde 11 ayın sultanı Ramazan ayına ulaştırmasını niyaz ediyorum. Temize çıkma ve aklanma anlamına gelen bu mübarek gün, aynı zamanda Yüce Yaradan'ın affına sığınabilmek için ellerin semaya açıldığı gündür. Tövbe kapılarının ardına kadar açık olduğu bu gecede, öncelikle yapacağınız ibadetlerin Allah katında kabul olmasını diliyorum. Bu duygularla yüce Allah'tan bizleri günah yüklerimizden berat etmiş olarak Ramazan ayına kavuşturmasını niyaz ediyor, Mübarek Berat Kandili'nin Türk-İslam alemine, ülkemize ve Manisa'mıza hayırlar getirmesini diliyorum. Kandilimiz mübarek olsun."