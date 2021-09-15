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Başkan Ergün, Büyükşehir'in çalışmalarını anlattı - Son Dakika

Başkan Ergün, Büyükşehir'in çalışmalarını anlattı

15.09.2021 08:29
Başkan Ergün, Büyükşehir'in çalışmalarını anlattı, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Eylül ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Suriye'de ve Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde şehit düşen askerlerimizi anarak sözlerine başlayan Başkan Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları ve yeni projeleriyle ilgili önemli bilgiler verdi.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı Olağan Toplantısı'nda, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Suriye ve Pençe-Şimşek Harekatı bölgesindeki saldırılarda şehit düşen askerlerimizi anarak sözlerine başlayan Başkan Ergün, "Suriye İdlib'te ve Pençe-Şimşek Harekât bölgesindeki bölücü hainlerin alçakça saldırısı sonucu şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralanan evlatlarımıza acil şifalar diliyorum. Bölücü terör örgütüne karşı sınırlarımızda ve sınırlarımızın ötesinde görev yapan güvenlik güçlerimize yüce Allah güç kuvvet versin, ayaklarına taş değdirmesin" dedi.

Gaziler Günü'nü Kutladı

Eylül ayı içerisinde Manisa ve ilçelerinin kurtuluş günlerini kutladıklarını hatırlatan Başkan Ergün, "Her zaman vurguladığım gibi, bu önemli günler kurtuluş bayramı olduğu kadar, savaş günlerinden bugünlere nasıl geldiğimizi anlama ve kahraman atalarımızı anma günüdür. Kurtuluş günleri; Cumhuriyetimize, demokrasimize, Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına, çağdaş geleceğimize sahip çıkarak, barış ve kardeşlik duygularıyla, birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz günlerdir. Bu vesileyle bir kez daha bu toprakları bizlere vatan yapan başta büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kahraman atalarımızı ve aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. 19 Eylül'de de minnettar olduğumuz gazilerimizin gününü kutlayacağız. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e 1921 yılında Mareşallik rütbesi ile gazilik unvanının verilmesi nedeniyle yurdumuzda her yıl 19 Eylül, "Gaziler Günü" olarak kutlanıyor. Bu vesileyle Gaziler Günü'nü kutluyor, bu makama erişen tüm gazilerimizi saygıyla selamlıyor; aramızdan ayrılarak ebediyete göç eden gazilerimizi de şükranla anıyorum" diye konuştu.

Asfaltta 770 Kilometreye Ulaşıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin il genelinde asfaltlama çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirten Başkan Ergün, "4 şantiyemizde, 260 araç ve 320 personelimizle yoğun bir çalışma içerisindeyiz. 23 Haziran'da başladığımız çalışmalar kapsamında 770 kilometrelik yolu asfaltladık. Allah nasip ederse sezon sonuna kadar 1.200 kilometrelik asfalt hedefimizi gerçekleştireceğiz. Bununla birlikte beton yol çalışmalarımız da devam ediyor. Bu yıl 63 kilometre beton yol yaparak toplamda 161 kilometreye ulaştık. Bu çalışmalarımız planlı ve programlı bir şekilde ilerlerken, başta mahalle muhtarlarımız olmak üzere vatandaşlarımızdan gelen taleplere de önem veriyoruz. İhtiyaç duyulan bölgelerin tespitini yaparak, hızla ekiplerimizi yönlendirmek suretiyle daha güvenli ve konforlu yolları vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için büyük çaba sarf ediyoruz. Şimdiden yaptığımız ve yapacağımız çalışmaların hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

İmar Planlarında Komisyonların Mesaisi Başlıyor

İmar plan çalışmalarında gelinen aşama hakkında da bilgi veren Başkan Ergün, şunları söyledi: "Şehrimizin kanayan yarası olan ve 32 yıldır yapılamayan imar planlarında da adım adım sona yaklaşıyoruz. Nisan ayında meclisimize getirdiğimiz ve temmuz ayında askıya çıkan Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerimizi kapsayan 1/5000'lik imar planlarının askı süreci tamamlandı. Şimdi de komisyonlarımız, askı süreci sona eren planlarımıza vatandaşlarımızdan gelen talepler üzerinde çalışacak. Komisyonlarımızın bu talepleri değerlendirmesinin ardından 1/5000'lik imar planımıza esas olarak 1/1000'lik planların yapılması için de çalışmalarımıza hızla başlayacağız. Bu süreç, uzun ve meşakkatli. Ancak biz çok büyük bir adım attık. O açıdan bir kez daha emeği geçen herkese Manisa adına teşekkür ediyorum."

50 Milyon 570 Bin Liralık Araç Yatırımı

Daha kaliteli ve hızlı hizmet ulaştırmak için Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü filosuna yeni araçlar kazandırdıklarını hatırlatan Başkan Ergün, "Hepinizin bildiği gibi Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek, evsel atıkların trenle taşınması projemizi hayata geçirdik. Bu projemiz ile yıllık 3 milyon kilometre daha az karayolu giderek, 7 milyon TL gibi bir yakıt tasarrufu sağlayacağız. Tabi, bu rakam şu anki güncel akaryakıt fiyatlarına göre hesaplandı. Bu projemiz bağlamında atık transfer araçları makine parkurumuza 1 adet hibe olmak üzere 21 adet çekici; 20 adet treyler ve 30 adet konteyner alımını gerçekleştirdik. Çevreci projelerimizden bir diğeri ise elektrikli otobüslerimiz. Elektrikli otobüs filomuza 2 adet 25 metrelik ve 7 adet de 18 metrelik olmak üzere toplamda 9 adet otobüsü daha dahil ederek, elektrikli otobüs sayısını 22'ye çıkardık. MASKİ Genel Müdürlüğümüze de 5 adet içme suyu tankeri, 5 adet kepçe ve 2 adet rampa kasa iş makinesi taşıyıcıyı kazandırdık. Toplam 50 milyon 570 bin lira yatırımla yeni araçları filomuza dahil ettik. Ayrıca 9 milyon 876 bin lira KDV teşvikinden faydalanarak bu miktarın Manisa'mızın kasasında kalmasını sağladık. Allah kaza bela vermesin, güle güle kullanılsın" dedi.

Ulucami Millet Bahçesi İhalesi İçin Geri Sayım

Ulucami çevresi ile ilgili projenin ihale sürecini meclis üyeleri ve Manisalılarla paylaşan Başkan Ergün, "Manisa'mıza nefes aldırmak ve hemşerilerimizin sosyal hayatına canlılık kazandırmak için Ulucami çevresi için çok önemli bir proje hazırlamıştık. 2012 yılından itibaren büyük bir kamulaştırma çalışması yaptık ve 53 bin 900 metrekarelik alanda kamulaştırma gerçekleştirdik. Yaklaşık 32-33 milyon lira gibi bir kamulaştırma bedeli ödedik. Bu alan için geliştirdiğimiz 'Ulucami ve Çevresi Millet Bahçesi, Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatıların İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi'nin ihale tarihi de belli oldu. Kentsel tasarım ve uygulama çalışmalarının yapılacağı projenin ihalesi, TOKİ tarafından 11 Ekim 2021 tarihinde yapılacak. Hayırlısı olsun. Bu bağlamda Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum ve Bakanlık yetkilileriyle birlikte emeği geçen herkese Manisa'mız adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Akhisar ve Yunusemre'ye Yeni Sosyal Alanlar Müjdesi

Konuşmasında Akhisar ve Yunusemre ilçelerine müjde veren Başkan Ergün, şöyle konuştu: "Yaklaşık 35 bin metrekare alan üzerinde bulunan Şehit Necdi Şentürk Parkı'nda "Kültür Park" projemizi hayata geçiriyoruz. Çocuk oyun alanları, yürüyüş parkurları, havuzları, dinlenme alanları ve peyzaj çalışmaları ile parkımızın güzelliğine güzellik katacağız. Bu projemizin ihalesini 4 Ekim tarihinde yapacağız. Akhisarlı hemşehrilerime hayırlı olsun. Yunusemre ilçemiz Güzelyurt Mahallesi'nde Karaçay Deresi Rekreasyon Alanı projemiz var. Bu alanla ilgili dün, yüklenici firma ile yapım sözleşmesini imzaladık ve yer teslimini yaptık. 28 bin 300 metrekarelik alan içerisinde yürüyüş parkurları, büfesi, aydınlatmaları ve yeşil alanı ile güzel bir alanı inşallah o bölgeye kazandıracağız. Hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Manisa'ya Ödül Getiren Projeyi Anlattı

24 Ağustos'ta Ankara'da, Türkiye Belediyeler Birliği ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen 'Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi'ne katıldığını da aktaran Başkan Ergün, ödüle layık görülen 'Genç Bakış' projesiyle ilgili şu bilgileri verdi: "Geliştirdiğimiz "Genç Bakış" isimli projemizle 262 proje arasından ödül almaya hak kazanan 22 projeden biri de bizim projemiz oldu. Projemizle; gençlere robotik, fen bilimleri, astronomi gibi konularda eğitimler ve danışmanlık hizmeti vermeyi hedefliyoruz. Ayrıca gençlerimize yönelik tarihi geziler düzenlenmesi de yine projemiz içerisinde yer alıyor. Ödülümüzü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldık. Bu gurur Manisa'nın, bu gurur hepimizin."

Başkan Ergün, Büyükşehir'in çalışmalarını anlattı

Cengiz Ergün, Tragger, Manisa, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Ergün, Büyükşehir'in çalışmalarını anlattı - Son Dakika


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