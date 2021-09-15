Başkan Ergün büyükşehir meclisinde müjdeleri arka arkaya verdi - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya müjdelerle başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 6 ilçedeki 17 mahallenin alt ve üstyapı çalışmaları için ihaleye çıkıldığını, itiraz sürecinin tamamlanmasının ardından çalışmaların başlayacağını belirterek, "Bu meclis müjdelerin meclisi olsun" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, bu kez de daha önce müjdesini verdiği ve kredi talebinin mecliste oy birliğiyle kabul edildiği 6 ilçedeki 17 mahallenin alt ve üstyapı çalışmaları için ihaleye çıkıldığının ve itiraz sürecinin ardından mahallelerde çalışmaların başlanacağının müjdesini verdi.

"Üretken belediyecilik anlayışıyla hizmete devam"

Üretken belediyecilik anlayışıyla hizmetlerine devam ettiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren evlatlarımıza daha yaşanabilir ve temiz bir şehir bırakmak için altyapı ve atıksu arıtma tesisi yatırımlarına büyük önem verdik. Bu kapsamda MASKİ Genel Müdürlüğümüz bünyesinde şu ana kadar 4 bin 700 kilometre içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hattı yaptık. Büyükşehir olduktan sonra ilçe ve belde belediyelerinden devraldığımız 13 adet atıksu arıtma tesisinin bakım onarımının yapılmasının yanı sıra 6 adet yeni atıksu arıtma tesisinin inşaatını tamamlayarak faaliyete aldık. Sarıgöl ilçemizde de yeni atıksu arıtma tesisimizin inşaatı hızla devam ediyor. Bu çalışmalarımıza yeni altyapı ve atıksu arıtma tesisi hamlelerimizle devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi Ağustos ayında da Demirci ve Selendi ilçelerimize altyapı ve atıksu arıtma tesisleri, Kırkağaç İlyaslar mahallemize de atıksu arıtma tesisinin ihalesi gerçekleştirilmişti. Tekrardan hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"17 mahallede 151 kilometre altyapı, 400 bin metrekare üstyapı işi yapılacak"

İl genelinde 2020 yılında 26 mahallede başlanan alt ve üstyapı çalışmalarının devam ettiğini ve 17 mahalle için yeni alt ve üstyapı projelerini hayata geçireceklerine vurgu yapan Başkan Ergün, "Bu meclis, müjdelerin meclisi olsun. Salihli ilçemizin Yağmurlar, Kemerdamları ve Gökçeköy mahalleleri, Turgutlu ilçemizin Kurudere, Çampınar ve Çıkrıkçı mahalleleri, Köprübaşı ilçemizin Armağan, Çarıklar ve Bozburun mahalleleri, Selendi ilçemizin Yeşil, Zıramanlar ve Çıkrıkçı mahalleri, Şehzadeler ilçemizin Güzelköy Mahallesi ve Yunusemre ilçemizin Koruköy, Otmanlar, Seyitli ve Türkmen mahallelerimizin içme suyu ve kanalizasyon hattını yapacağız. Bu projemizde 76 kilometre içme suyu, 75 kilometre kanalizasyon hattı ile birlikte 400 bin metrekare kilit parke taş döşeyeceğiz. Mahallelerimizdeki altyapı projelerimiz 5 bin 500 nüfusa hitap ediyor. Bu çalışmalarımızın ihaleleri yapıldı. İtiraz süreçlerinin tamamlanmasının ardından yapım işine geçeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Bir müjdeli haber de Muradiye'ye

Konuşmasında Muradiye'nin altyapı durumuna da değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "İnşallah önümüzdeki yıl İller Bankası aracılığıyla Dünya Bankasından sağladığımız kredi ile Muradiye, Yağcılar, TOKİ, üniversite, o bölgenin tamamının altyapısı ve atıksu arıtma tesisinin ihalesini yapma noktasına geleceğiz" dedi.

Başkan Ergün'e hizmet teşekkürü

17 ilçeye eşit hizmet anlayışı ile çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, daha yaşanabilir bir Manisa için yürüttüğü çalışmalarla takdir toplamaya devam ediyor. Meclis toplantısında alt yapıdan üst yapıya kadar birçok çalışmaların müjdesini veren Başkan Ergün'e mevcut yürütülen çalışmalar ile ilgili de meclis üyelerinin aracılığı ile vatandaşlardan teşekkür mesajları gelerek hizmetlerin devamlarını dilediler.

"Asfaltta 770 kilometreye ulaşıldı"

Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin il genelinde asfaltlama çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirten Başkan Ergün, "4 şantiyemizde, 260 araç ve 320 personelimizle yoğun bir çalışma içerisindeyiz. 23 Haziran'da başladığımız çalışmalar kapsamında 770 kilometrelik yolu asfaltladık. Allah nasip ederse sezon sonuna kadar 1.200 kilometrelik asfalt hedefimizi gerçekleştireceğiz. Bununla birlikte beton yol çalışmalarımız da devam ediyor. Bu yıl 63 kilometre beton yol yaparak toplamda 161 kilometreye ulaştık. Bu çalışmalarımız planlı ve programlı bir şekilde ilerlerken, başta mahalle muhtarlarımız olmak üzere vatandaşlarımızdan gelen taleplere de önem veriyoruz. İhtiyaç duyulan bölgelerin tespitini yaparak, hızla ekiplerimizi yönlendirmek suretiyle daha güvenli ve konforlu yolları vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için büyük çaba sarf ediyoruz. Şimdiden yaptığımız ve yapacağımız çalışmaların hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

İmar planlarında komisyonların mesaisi başlıyor

İmar plan çalışmalarında gelinen aşama hakkında da bilgi veren Başkan Ergün, şunları söyledi: "Şehrimizin kanayan yarası olan ve 32 yıldır yapılamayan imar planlarında da adım adım sona yaklaşıyoruz. Nisan ayında meclisimize getirdiğimiz ve temmuz ayında askıya çıkan Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerimizi kapsayan 1/5000'lik imar planlarının askı süreci tamamlandı. Şimdi de komisyonlarımız, askı süreci sona eren planlarımıza vatandaşlarımızdan gelen talepler üzerinde çalışacak. Komisyonlarımızın bu talepleri değerlendirmesinin ardından 1/5000'lik imar planımıza esas olarak 1/1000'lik planların yapılması için de çalışmalarımıza hızla başlayacağız. Bu süreç, uzun ve meşakkatli. Ancak biz çok büyük bir adım attık. O açıdan bir kez daha emeği geçen herkese Manisa adına teşekkür ediyorum."

50 milyon 570 bin liralık araç yatırımı

Daha kaliteli ve hızlı hizmet ulaştırmak için Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü filosuna yeni araçlar kazandırdıklarını hatırlatan Başkan Ergün, "Hepinizin bildiği gibi Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek, evsel atıkların trenle taşınması projemizi hayata geçirdik. Bu projemiz ile yıllık 3 milyon kilometre daha az karayolu giderek, 7 milyon TL gibi bir yakıt tasarrufu sağlayacağız. Tabi, bu rakam şu anki güncel akaryakıt fiyatlarına göre hesaplandı. Bu projemiz bağlamında atık transfer araçları makine parkurumuza 1 adet hibe olmak üzere 21 adet çekici; 20 adet treyler ve 30 adet konteyner alımını gerçekleştirdik. Çevreci projelerimizden bir diğeri ise elektrikli otobüslerimiz. Elektrikli otobüs filomuza 2 adet 25 metrelik ve 7 adet de 18 metrelik olmak üzere toplamda 9 adet otobüsü daha dahil ederek, elektrikli otobüs sayısını 22'ye çıkardık. MASKİ Genel Müdürlüğümüze de 5 adet içme suyu tankeri, 5 adet kepçe ve 2 adet rampa kasa iş makinesi taşıyıcıyı kazandırdık. Toplam 50 milyon 570 bin lira yatırımla yeni araçları filomuza dahil ettik. Ayrıca 9 milyon 876 bin lira KDV teşvikinden faydalanarak bu miktarın Manisa'mızın kasasında kalmasını sağladık. Allah kaza bela vermesin, güle güle kullanılsın" dedi.

Ulucami Millet Bahçesi ihalesi için geri sayım

Ulucami çevresi ile ilgili projenin ihale sürecini meclis üyeleri ve Manisalılarla paylaşan Başkan Ergün, "Manisa'mıza nefes aldırmak ve hemşerilerimizin sosyal hayatına canlılık kazandırmak için Ulucami çevresi için çok önemli bir proje hazırlamıştık. 2012 yılından itibaren büyük bir kamulaştırma çalışması yaptık ve 53 bin 900 metrekarelik alanda kamulaştırma gerçekleştirdik. Yaklaşık 32-33 milyon lira gibi bir kamulaştırma bedeli ödedik. Bu alan için geliştirdiğimiz 'Ulucami ve Çevresi Millet Bahçesi, Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatıların İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi'nin ihale tarihi de belli oldu. Kentsel tasarım ve uygulama çalışmalarının yapılacağı projenin ihalesi, TOKİ tarafından 11 Ekim 2021 tarihinde yapılacak. Hayırlısı olsun. Bu bağlamda Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum ve Bakanlık yetkilileriyle birlikte emeği geçen herkese Manisa'mız adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Akhisar ve Yunusemre'ye yeni sosyal alanlar müjdesi

Konuşmasında Akhisar ve Yunusemre ilçelerine müjde veren Başkan Ergün, şöyle konuştu: "Yaklaşık 35 bin metrekare alan üzerinde bulunan Şehit Necdi Şentürk Parkı'nda "Kültür Park" projemizi hayata geçiriyoruz. Çocuk oyun alanları, yürüyüş parkurları, havuzları, dinlenme alanları ve peyzaj çalışmaları ile parkımızın güzelliğine güzellik katacağız. Bu projemizin ihalesini 4 Ekim tarihinde yapacağız. Akhisarlı hemşehrilerime hayırlı olsun. Yunusemre ilçemiz Güzelyurt Mahallesi'nde Karaçay Deresi Yenileme Alanı projemiz var. Bu alanla ilgili dün, yüklenici firma ile yapım sözleşmesini imzaladık ve yer teslimini yaptık. 28 bin 300 metrekarelik alan içerisinde yürüyüş parkurları, büfesi, aydınlatmaları ve yeşil alanı ile güzel bir alanı inşallah o bölgeye kazandıracağız. Hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Manisa'ya ödül getiren projeyi anlattı

24 Ağustos'ta Ankara'da, Türkiye Belediyeler Birliği ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen 'Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi'ne katıldığını da aktaran Başkan Ergün, ödüle layık görülen 'Genç Bakış' projesiyle ilgili şu bilgileri verdi: "Geliştirdiğimiz "Genç Bakış" isimli projemizle 262 proje arasından ödül almaya hak kazanan 22 projeden biri de bizim projemiz oldu. Projemizle; gençlere robotik, fen bilimleri, astronomi gibi konularda eğitimler ve danışmanlık hizmeti vermeyi hedefliyoruz. Ayrıca gençlerimize yönelik tarihi geziler düzenlenmesi de yine projemiz içerisinde yer alıyor. Ödülümüzü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldık. Bu gurur Manisa'nın, bu gurur hepimizin."

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı Olağan Toplantısı'nda, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Sarıgöl ilçesine kazandırılan Cabertatar, Kızılçukur ve Dadağlı mahallelerindeki çok amaçlı etkinlik salonlarının Sarıgöl Belediyesine bedelsiz olarak devredilmesi oybirliğiyle kabul edildi. Meclisin dilek ve temenniler bölümünde Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Saruhanlı ilçesine otopark ve gençlik merkezi kazandırılması için Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin ile mutabakata vardıklarını müjdeledi.

Saruhanlı'ya Gençlik Merkezi ve Otopark geliyor

Tüm maddelerin oylanmasının ardından dilek ve temenniler bölümünde meclis üyeleri görüş ve taleplerini iletti. Saruhanlı ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Şerafettin Yüncüoğlu'nun hizmet teşekkürü üzerine konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ilçeye önemli bir haber verdi. Başkan Ergün, "Saruhanlı Belediye Başkanımızla sağladığımız mutabakat gereği, Saruhanlı merkezine gençlik merkezi ve yerin altına otoparkıyla beraber ortak yapma kararı aldık. Bunun da müjdesini buradan vermiş olayım. Saruhanlı'mıza hayırlı olsun" dedi. Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin de, "Yolların yapımı noktasında üzerimizden büyük bir yükü aldınız. Öncelikle bunun için teşekkür ediyorum. Saruhanlı merkezinde otopark, önemli bir konu. Bu proje, Saruhanlı'mızın büyük bir otopark sorununu çözecek. Bunun için de bir protokolle bu çalışmanın yapılacak olması dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Birlikte yaparsak, Saruhanlı'ya bu hizmeti kazandırırsak, ben size Saruhanlı adına şükranlarımı sunarım" diye konuştu. Konuşmaların ardından 12 Ekim Salı günü, saat 18.00'de toplanmak üzere, birleşime son verildi. - MANİSA