Başkan Ergün Çarşı Mahallesi'ndeydi

Tarihe Saygı Projesi kapsamında Çeşnigir Camii etrafında başlatılan çevre düzenleme projesini de inceleyen Başkan Ergün, daha önce Manisa Büyükşehir Belediyesince cephe sağlıklaştırma projesinin yapıldığı çarşı esnafını da ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu.

Sık sık ilçeleri ve mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Çarşı Mahallesi'ne ziyarette bulundu. Başkan Ergün'e mahalle ziyaretinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Yılmaz Gençoğlu ve Mustafa Genç, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Bilgen, Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Ülkü Ocakları İl Başkanı Mehmet Balaban, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Buğra Çelikkanat, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ'de görevli Daire Başkanları ile Çarşı Mahallesi Muhtarı Vahit Karacalar eşlik etti.

Çeşnigir Camii Çevre Düzenlemesini İnceledi

Cuma namazını Çeşnigir Camii'nde kılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, daha sonra Tarihe Saygı Projesi kapsamında daha önce kamulaştırmaları yapılan Çeşnigir Camii etrafındaki alanda başlatılan çevre düzenleme çalışmalarını inceledi. Çalışmaların durumu hakkında bilgiler aldı. Çeşnigir Camii'nin 1400'lü yıllardan beri varlığını sürdürdüğünü dile getiren Başkan Ergün, caminin tüm ihtişamıyla gelecek nesillere aktarılabilmesi amacıyla önce yaklaşık 950 bin liralık kamulaştırma yapıldığını, ardından da çevre düzenleme çalışmalarına start verildiğini söyledi.

Esnafları Ziyaret Edip Hayırlı İşler Diledi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, daha sonra geçtiğimiz yıllarda cephe sağlıklaştırma çalışmalarının yapıldığı bölgede bulunan esnafları ziyaret etti. Çarşı esnafı ile tek tek selamlaşan Başkan Ergün, esnaflara hayırlı işler temennisinde bulundu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, esnaf ziyaretleri esnasında kendisine yöneltilen soruları da içtenlikle yanıtlayarak, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğünün gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgiler verdi.