Son Dakika Haberleri: Başkan Ergün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantısına katılacak
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Başkan Ergün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantısına katılacak

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü 30 büyükşehir belediye başkanıyla Ankara'da bir araya gelecek.

Başkan Ergün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantısına katılacak, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü 30 büyükşehir belediye başkanıyla Ankara'da bir araya gelecek. Toplantıya katılmak üzere bu akşam Ankara'ya hareket edecek olan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hazırladığı Manisa ve Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları ile ilgili dosyayı sunacak.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 yerel seçimlerinin ardından 30 büyükşehir belediye başkanıyla Ankara Beştepe'de bir araya gelecek. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanlarından kentlerine ilişkin sorunları ve şikayetleri dinleyecek, önümüzdeki dönemde atılacak adımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunulacak. Düzenlenecek olan toplantıya katılmak üzere bu akşam Ankara'ya hareket edecek olan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hazırladığı Manisa ve Manisa Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarının yer aldığı dosyayı sunacak. - MANİSA

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Manisa, Ankara, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:51 Kaynak: İHA
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