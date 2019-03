Başkan Ergün'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayınlayarak, eşitlik ve adalet kavramlarının yalnızca kadın-erkek ilişkilerinde değil, hayatın her alanında geçerli olduğunu vurgulayarak, kadınların hayatın her alanında bir insan olarak yer aldığının kavranması gerektiğinin altını çizdi.

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadın-erkek eşitliğine ilişkin küresel çapta bir farkındalığın ve sosyal bir uyanışın ifadesi olarak ortaya çıkmış ve buna göre kutlanmaktadır. 21. yüzyılda olmamıza rağmen hala dünyanın birçok yerinde yalnızca cinsiyetinden dolayı ötelenen, hor görülen, cinayetlere kurban giden, taciz, tecavüz ve baskılar altında kalan kadınlarımızın haberlerini üzülerek görmekte ve duymaktayız. Tüm bu olumsuzlukların önüne geçebilmenin en önemli ve en kutsal yolu şüphesiz eğitimdir. Aileden başlayacak olan bu eğitim, hayatımızın her alanında devam etmeli, çocuklarımıza cinsiyetinden dolayı herhangi bir üstünlüğe sahip olamayacaklarını kavratmamız gerektiğini düşünüyorum. Eşitlik ve adalet kavramlarının yalnızca kadın-erkek ilişkilerinde değil, hayatın her alanında geçerli olması gerekmekte ve kadının da erkeğin de çalışma yaşamında, sokakta, kısacası hayatın her alanında insan olarak, birey olarak yer aldığının da kavranması gerekiyor. Böyle öğrenirsek, böyle yaşarsak dünyamız daha yaşanabilir bir dünya haline gelir. Kahraman ve fedakâr Türk kadınının hak ettiği yerlerde olması, layık olduğu sosyal, siyasal ve ekonomik sıçramalar yaşaması bizleri mutlu eder. Bu duygularla tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor; aziz şehitlerimizin muhterem annelerine en derin hürmetlerimi bildiriyor, şiddet ve cinayete kurban giden tüm kızlarımızı, kadınlarımızı rahmetle anıyorum."