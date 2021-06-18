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Başkan Ergün'den AFAD çadırına ziyaret - Son Dakika

Başkan Ergün'den AFAD çadırına ziyaret

18.06.2021 19:08
Başkan Ergün'den AFAD çadırına ziyaret, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan AFAD çadırını ziyaret etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan AFAD çadırını ziyaret etti. AFAD İl Müdürü Güray Karakaya, Başkan Ergün'e yaptıkları çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören sonrasında, AFAD çadırını ziyaret etti. İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Güray Karakaya, itfaiye ekipman teslim ve tanıtımı sonrasında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü, AFAD çadırına davet etti. Başkan Ergün, davet sonrası AFAD çadırında incelemede bulundu. İl Müdürü Güray Karakaya, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e, AFAD Müdürlüğü tarafından yaptıkları çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Çadır ziyareti sonunda İl Müdürü Güray Karakaya, Başkan Cengiz Ergün'e 'Afet ve Acil Durum Çantası' hediye etti. Başkan Ergün, AFAD Müdürü Güray Karakaya'ya çalışmalarında başarı dileklerini iletti. - MANİSA

Başkan Ergün'den AFAD çadırına ziyaret
Başkan Ergün'den AFAD çadırına ziyaret
Başkan Ergün'den AFAD çadırına ziyaret

Cumhuriyet Meydanı, Cengiz Ergün, Manisa, AFAD, Toplum, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Toplum Başkan Ergün'den AFAD çadırına ziyaret - Son Dakika


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