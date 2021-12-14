Üye Girişi
Başkan Ergün'den Akhisar'a Yeni Yıl Müjdesi - Son Dakika

Başkan Ergün'den Akhisar'a Yeni Yıl Müjdesi

14.12.2021 14:39
Başkan Ergün'den Akhisar'a Yeni Yıl Müjdesi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'yu makamında konuk etti.

Ziyarette, ilçeye Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan yeni itfaiye binası için Akhisar Belediyesi'nden yer tahsisi yapılırken, Başkan Ergün, yeni yılda mevcut itfaiye binasının olduğu alanda,"Gençlik Merkezi ve Büyükşehir- MASKİ Hizmet Binası" projesinin çalışmalarının başlayacağını müjdeledi.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu,Akhisar Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Kayserili, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya'nın da yer aldığı ziyarette Başkan Ergün ve Başkan Dutlulu yer tahsisi protokolü imzaladı. İmzalanan protokolle, Akhisar'da yapılacak olan yeni itfaiye binası için Akhisar Belediyesi tarafından Büyükşehir Belediyesi'ne yer tahsisi yapıldı.

2022 yılında inşaat çalışmaları başlıyor

İmzalanan protokolün ardından konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Ben burada değerli başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Akhisar'ımızda mevcut bulunan itfaiye binamızı, değerli başkanımızın bizlere tahsis etmiş olduğu yere taşımak üzere ilgili protokolü imzaladık.Bununla ilgili de çalışmalara başlamıştık. Yer tahsisiyle ilgili değerli başkanımıza ve emeği geçenlere Manisalılar adına teşekkür ediyorum. Mevcut itfaiyenin bulunduğu alanda "Gençlik Merkezi ve Büyükşehir- MASKİ Hizmet Binası'nın yapımına da 2022 yılında inşaatına başlamış olacağız. Yer tahsisi yapılan alanda itfaiye binamızın yapımın ardından bu önemli projemize başlayacağız. Bu anlamda yer tahsisi anlamında değerli başkanımız katkıda bulundular. Sağ olsunlar" dedi.

"Hayırlı olsun"

Hayırlı olsun temennilerinde bulunan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu da, "Biz bugün Akhisar için alınan çok güzel haberler aldık. Çok mutluyuz. Teşekkür ederiz sizlere. Şehit Necdi Şentürk Parkı'nda yenileme çalışmaları başlamıştı. Hilaliye ve Gölmamara yolunda prestij caddesi çalışmaları devam ediyor. Tabi esnafımız biraz sıkıntı çekiyor, inşallah kısa sürede onlar da güzel bir yola kavuşacak. İtfaiye Binası, Gençlik Merkezi ve Büyükşehir- MASKİ Hizmet Binası da Akhisar'ımıza hayırlı olsun. Hizmetleriniz için de teşekkür ederiz" dedi. Ziyaretin sonunda Başkan Dutlulu, Başkan Ergün'e, Akhisar Belediyesi'nin kendi zeytinliklerini işleyerek elde edilen zeytinyağından hediye etti.

Başkan Ergün'den Akhisar'a Yeni Yıl Müjdesi

Besim Dutlulu, Cengiz Ergün, Akhisar, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Ergün'den Akhisar'a Yeni Yıl Müjdesi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Konya'da aynı aileden 7 kişiyi katleden sanık: Maskemi çıkarıp silahı elime aldım 14:35 Konya'da aynı aileden 7 kişiyi katleden sanık: Maskemi çıkarıp silahı elime aldım
Asitli saldırısına uğradığı sevgilisiyle evlenen Berfin'in babası bu kez canlı yayına bağlandı: Sadece bize değil bütün sevenlerine ihanet etti 14:32 Asitli saldırısına uğradığı sevgilisiyle evlenen Berfin'in babası bu kez canlı yayına bağlandı: Sadece bize değil bütün sevenlerine ihanet etti Eşiyle birlikte olduğu sırada yanlışlıkla canlı yayın açtı, babası dahil 46 kişi izledi 14:26 Eşiyle birlikte olduğu sırada yanlışlıkla canlı yayın açtı, babası dahil 46 kişi izledi 550 milyon liralık büyük yatırım! Yeni Tokat Havalimanı'nın açılışı için sayılı gün kaldı 14:18 550 milyon liralık büyük yatırım! Yeni Tokat Havalimanı'nın açılışı için sayılı gün kaldı Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sapık, kendisini 14:16 Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sapık, kendisini "iktidarsızım" diye savundu Muslera'dan kötü haber var! En az 10 hafta yok, kaleci transferi artık elzem 14:14 Muslera'dan kötü haber var! En az 10 hafta yok, kaleci transferi artık elzem Dünyanın gündemine oturdu! Brezilya'da iki hükümet yetkilisinin kavgası ringe taşındı 11:27 Dünyanın gündemine oturdu! Brezilya'da iki hükümet yetkilisinin kavgası ringe taşındı Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz 10:25 Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz

Son Dakika Haberleri
14:34 Konya'da aynı aileden 7 kişiyi katleden sanık: Maskemi çıkarıp silahı elime aldım
14:33 CHP'li Burak Erbay, yanında getirdiği bir kasa portakalı Genel Kurul'un ortasına döktü
14:31 Yalova'da korkunç ölüm! 150 metreden düştü
14:25 Korkunç kaza sonrası Gülçin Ergül'den ilk paylaşım: Sen benim meleğimsin
14:25 Eşiyle birlikte olduğu sırada yanlışlıkla canlı yayın açtı, babası dahil 46 kişi izledi
14:22 Bakanlık'tan asgari ücret toplantısı hakkında yeni açıklama: Çalışmalar devam ediyor, tarihi açıklayacağız
14:15 Sema Aydemir, Survivor All Star afişindeki fotoğrafına tepki gösterdi: Maymun gibiyim
14:13 Muslera'dan kötü haber var! En az 10 hafta yok, kaleci transferi artık elzem
14:12 Cağ kebabının asıl sahibi kim? Erzurumlular mı, Artvinliler mi?
14:09 Artık ne yaparsa yapsın yaranamaz! Vitor Pereira dönemi bitiyor
AK Partili Şamil Tayyar'dan Bakan Nebati'ye uyarı: Kumar gibi anlatıp vatandaşı korkutma AK Partili Şamil Tayyar'dan Bakan Nebati'ye uyarı: Kumar gibi anlatıp vatandaşı korkutma         
14:37
CHP'li Burak Erbay, yanında getirdiği bir kasa portakalı Genel Kurul'un ortasına döktü CHP'li Burak Erbay, yanında getirdiği bir kasa portakalı Genel Kurul'un ortasına döktü         
14:33
Yalova'da korkunç ölüm! 150 metreden düştü Yalova'da korkunç ölüm! 150 metreden düştü         
14:31
Korkunç kaza sonrası Gülçin Ergül'den ilk paylaşım: Sen benim meleğimsin Korkunç kaza sonrası Gülçin Ergül'den ilk paylaşım: Sen benim meleğimsin         
14:26
Zamlara rağmen müptelaları hamsi ile sarıkanattan vazgeçemiyor Zamlara rağmen müptelaları hamsi ile sarıkanattan vazgeçemiyor         
14:17
Sema Aydemir, Survivor All Star afişindeki fotoğrafına tepki gösterdi: Maymun gibiyim Sema Aydemir, Survivor All Star afişindeki fotoğrafına tepki gösterdi: Maymun gibiyim         
14:15
CHP'li Neslihanoğlu'nu "28 Şubat'ta kaç yaşındaydın?" sorusuna Akyurt Belediye Başkanı cevap verdi CHP'li Neslihanoğlu'nu "28 Şubat'ta kaç yaşındaydın?" sorusuna Akyurt Belediye Başkanı cevap verdi         
13:00
Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu! Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu!         
10:26
At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar         
10:02
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak         
10:01
"Kanlı Mackenzie" olarak bilinen zalimin cesedini görenler şaşırdı kaldı! 300 yıl önce ölmüştü! "Kanlı Mackenzie" olarak bilinen zalimin cesedini görenler şaşırdı kaldı! 300 yıl önce ölmüştü!         
10:00
Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı         
08:36
Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor         
21:41
Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2021 14:47:18. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Ergün'den Akhisar'a Yeni Yıl Müjdesi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement