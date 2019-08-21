Son Dakika Haberleri: Başkan Ergün'den Alaşehir Kavaklıdere ve Yeşilyurt'a müjde
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Başkan Ergün'den Alaşehir Kavaklıdere ve Yeşilyurt'a müjde

1 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Belediye Meclisi Toplantısı'nda Alaşehir Kavaklıdere ve Yeşilyurt Mahalle sakinlerinin beklediği müjdeyi verdi.

Başkan Ergün'den Alaşehir Kavaklıdere ve Yeşilyurt'a müjde, System.String[]

Daha önce MASKİ tarafından alt yapı çalışmaları yapılan iki mahallede kilit parke taşı döşemesinin başlayacağının müjdesini veren Başkan Ergün," Bahara kadar buradaki çalışmalarımızı inşallah bitiririz diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantısı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan Ergün, meclis gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında Alaşehir Kavaklıdere ve Yeşilyurt Mahalle sakinlerinin beklediği müjdeyi verdi. Daha önce MASKİ tarafından alt yapı çalışmaları yürütülen bu iki mahallede üst yapı çalışmalarının yatırım programına alındığını müjdeleyen Başkan Ergün," Bu bir süreç, bir mahalleye girdiğiniz zaman sadece kanalizasyonla kalmıyor. Arkadan içme suyunu yapıyorsun. Yağmur suyu hattını döşüyorsun Ondan sonra da kilit parke taşını döşüyorsunuz. Yeşilyurt ve Kavaklıdere Mahallerimiz de büyük mahallerimiz. Salihli'de kurduğumuz kilit parke taş, beton ve büz fabrikasında üretimiz devam ediyor. Taşı kendi fabrikamızdan üretip, en kısa sürede işçilik ihalesine gireceğiz. Bahara kadar buradaki çalışmalarımızı inşallah bitiririz diye düşünüyorum "ifadelerinde bulundu.

Kavaklıdere, Yeşilyurt, Alaşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 08:28 Kaynak: Bültenler
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