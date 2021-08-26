Başkan Ergün'den Başkan Çerçi'ye Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Ergün'den Başkan Çerçi'ye Ziyaret

26.08.2021 19:34
Başkan Ergün'den Başkan Çerçi'ye Ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'yi makamında ziyaret etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'yi makamında ziyaret etti. Başkan Ergün, Başkan Çerçi'ye yeni binalarında hizmet vermelerinden dolayı hayırlı olsun dileklerini iletti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'yi makamında ziyaret etti. Başkan Ergün, Yunusemre Belediyesinin yeni binasında hizmet vermesinden dolayı hayırlı olsun dileklerini iletirken, Başkan Mehmet Çerçi'ye çiçek takdim etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e Yunusemre Belediyesi ziyaretinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü ve Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet Palabıyık eşlik etti. Ziyarette Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Şule Uygur, Şaver Yüksel, Dilşat Ulaş, Musa Dirik, Mustafa Irmak, İhsan Akyel, Yunusemre Belediye Meclisi üyeleri Arif Alkan ve Gürkan Koyuncu da yer aldı. Ziyaretten dolayı memnuniyeti dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile çalışmalar yapmak üzere fikir alışverişinde bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesinin ve Yunusemre Belediyesinin çalışmaları ile ilgili bilgiler verilirken, müşterek yapılacak çalışmalar da masaya yatırıldı.

YORUMLAR
500
Manisa'da yol vermeme yüzünden çıkan kavgada 3 kişi bıçaklandı Manisa'da yol vermeme yüzünden çıkan kavgada 3 kişi bıçaklandı Manisa'da evinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı Manisa'da evinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı Son dakika haberleri | Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı Son dakika haberleri | Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

Cengiz Ergün, Mehmet Çerçi, Yunusemre, Manisa, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Başkan Ergün'den Başkan Çerçi'ye Ziyaret - Son Dakika


Son Dakika
20:44 Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde gerginlik! AK Partili ve MHP'liler arasında 6 ve 9 krizi yaşandı
20:41 Galatasaray savunması, Xavi'yi şaşırttı: Karşılaşmadığımız bir savunma seviyesi
20:39 Zelenski'den savaş açıklaması: Düşman, Kiev'e ancak hepimizi yok etmesi halinde girebilir
20:10 Hakkında yakalama kararı çıkarılan Esra Ersoy'dan ilk açıklama geldi! 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanıyordu
20:01 Trabzon'da otobüs yolcularına şaşırtan sürpriz! Kart okutanlar duydukları sese inanamadı
19:58 Birleşmiş Milletler açıkladı! Rusya Ukrayna savaşında son rakam 3 milyona geldi
14:14 İkinci el araç fiyatları uçtu, piyasalar durgunlaştı: Satış yapılamıyor
19:42 Son Dakika: Ülkemizde 12 Mart günü koronavirüs sebebiyle 132 kişi vefat etti, 20 bin 465 yeni vaka belirlendi
19:41 Denizli'de yaşayan moda tasarımcısı otomobilinde arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü!
19:21 İstanbul Valisi Yerlikaya, yoğun kar yağışı sebebiyle uyarıda bulundu: Trafiğe çıkmayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 21:01:30. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Ergün'den Başkan Çerçi'ye Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement