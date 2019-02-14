Başkan Ergün'den Başkan Tosun'a Ziyaret

Bir takım temaslarda bulunmak ve düzenlenen muhtarlar toplantısına katılmak üzere Kula'yı ziyaret eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'u makamında ziyaret etti.

Ziyarette Başkan Cengiz Ergün'e, MHP İlçe Başkanı Nazım Baytok, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Ülkü Ocakları Başkanı Mikail Bulut, Manisa Büyükşehir ve Kula Belediye Meclis Üyeleri ve daire başkanları eşlik etti. Gündeme dair değerlendirilmelerin yapıldığı ziyarette, belediyenin çalışmaları ve yatırımları hakkında konuşuldu. Kendisine yapılan nazik ziyaretten dolayı mutlu olduklarını ifade eden Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Başkan Ergün ve beraberindekilere teşekkür etti. Günün Anısına Başkan Tosun, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e hediye takdim etti.