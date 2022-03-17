Başkan Ergün'den Çanakkale Zaferi Mesajı - Son Dakika
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Başkan Ergün'den Çanakkale Zaferi Mesajı

17.03.2022 15:05
Başkan Ergün'den Çanakkale Zaferi Mesajı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yılı dolayısıyla mesaj yayınlayarak, büyük zaferin yıldönümünü kutladı, şehitlerimizi rahmetle andı.

Başkan Ergün, mesajında şunlara yer verdi: "Tarihi şan ve şerefle dolu büyük Türk Milleti'nin gurur madalyalarından biri olan Çanakkale Zaferi'nin coşkusunu ve heyecanını yaşıyoruz. Kahraman atalarımızın son yurdumuz Anadolu'yu korumak için canlarını seve seve feda ettiği, cephelerin yer yer bir metreye kadar düştüğü, Türk'ün gücünün yanı sıra yardımseverliği, iyiliği ve fedakarlığıyla da ön plana çıktığı bu kutlu zaferin 107'nci yılını büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Aziz Türk milletine Mustafa Kemal Atatürk gibi bir dehayı bahşeden bu zafer, "Çanakkale geçilmez" diyen kahraman atalarımızın şanlı bir destanıdır. Öyle ki, modern savaş araçları ve askeri birlikleriyle ülkemizi esaret altına almak isteyen işgal kuvvetlerine karşı kahraman ordumuz kanının son damlasına kadar cephede savaşmış ve zaferini tüm dünyaya ilan etmiştir. Bu duygularla düşmana karşı bir ve bütün olduğumuz bu kutlu zaferin 107'nci yıldönümünü kutluyor; başta büyük deha Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve kahraman atalarımızı saygı ve rahmetle anıyorum. Ne mutlu Türküm diyene!"

Kaynak: Bültenler
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