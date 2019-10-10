Son Dakika Haberleri: Başkan Ergün'den Emniyet Müdürüne Hayırlı Olsun Ziyareti
Son Dakika Güncel Başkan Ergün'den Emniyet Müdürüne Hayırlı Olsun Ziyareti

Başkan Ergün'den Emniyet Müdürüne Hayırlı Olsun Ziyareti

1 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, geçtiğimiz günler içinde Manisa İl Emniyet Müdürü görevine atanan Ömer Ulusoy'u makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Başkan Ergün'den Emniyet Müdürüne Hayırlı Olsun Ziyareti, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, geçtiğimiz günler içinde Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç'in yerine Manisa İl Emniyet Müdürü olarak atanan Ömer Ulusoy'u makamında ziyaret ederek hoş geldin ve hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Manisa'nın güzel bir şehir olduğunu ifade eden Başkan Ergün, İl Emniyet Müdürlüğü ile ortak projelere imza atarak, birlikte çalışmaya hazır olduklarını kaydetti. Başkan Ergün, Müdür Ulusoy'a, "Allah bu görevinizde muvaffakiyetler versin. Manisa'da sizleri görmek, beraber görev yapacak olmak bizleri mutlu ediyor. Allah hayırlı görevler nasip etsin" dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Ulusoy da kendilerine hayırlı olsun ziyaretinde bulunması ve başarı temennisini iletmesinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

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Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 04:29 Kaynak: Bültenler
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