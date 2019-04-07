Son Dakika Haberleri: Başkan Ergün'den Geçmiş Olsun Ziyareti

Başkan Ergün'den Geçmiş Olsun Ziyareti

1 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle tedavi altında olan MHP Alaşehir İlçe Başkanı Ali Apan'ı, tedavi gördüğü Manisa Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.

Başkan Ergün'den Geçmiş Olsun Ziyareti, System.String[]
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle tedavi altında olan MHP Alaşehir İlçe Başkanı Ali Apan'ı, tedavi gördüğü Manisa Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti. Başkan Ergün, Apan'a acil şifalar, ailesine de geçmiş olsun dileklerini iletti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, geçtiğimiz günlerde Alaşehir'de beyin kanaması geçiren ve Manisa Şehir Hastanesi'nde tedavisine devam edilen MHP Alaşehir İlçe Başkanı Ali Apan'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Anne Emine Apan ve Başkan Ali Apan'ın çocukları ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Ergün, Ali Apan'ın doktorundan da sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı. Başkan Ali Apan'ın bir an önce sağlığına kavuşması için dua ettiklerini belirten Başkan Ergün, doktorların gerekli tedaviyi uyguladığını söyledi. Tedirgin bekleyiş içinde olan Apan ailesi de, ziyareti nedeniyle Başkan Ergün'e teşekkürlerini iletti. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 06:29 Kaynak: İHA

Alaşehir, MHP, Cengiz Ergün, Manisa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Iğdır'da Seçim İptali Başvurusu Reddedildi MHP, Büyükşehirlerdeki Muhtarlıkların Kaldırılması Teklifinde Bulundu Akbük Koyu'nda Ağaç Katliamı! Manzarayı Gören Şaşkına Döndü Son Dakika! AK Parti'den İstanbul İçin Yeni Başvuru
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 20:09:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Ergün'den Geçmiş Olsun Ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]