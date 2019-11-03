Başkan Ergün'den imar çalışmalarına yakın takip

Manisa'da 1989 yılından bu yana yapılmayan ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde çalışmaları başlatılan Manisa merkez imar plan çalışmalarında gelinen aşamalarla ilgili brifing verildi.



Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün Ankara'da Manisa Milletvekilleri ve ilçe belediye başkanlarıyla birlikte Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Bakan Pakdemirli'den hızlandırılması sözünü aldığı imar plan çalışmaları hızla ilerliyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi teknik ekipleri tarafından yürütülen çalışmaların hangi aşamaya geldiğini görmek ve yol haritasını belirlemek amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında Encümen Salonu'nda toplantı yapıldı.



Yapılacak olan toplantının konusu hakkında bilgiler veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, "Devlet Su İşleri'yle yapılan toplantıda özellikle dereler ve kanallarla ilgili MASKİ Genel Müdürlüğümüz ile işbirliği yaparak teknik konulara çözüm üretmemiz, o çözümleri de imar planına yansıtmamız gerekiyor. Teknik bir konu. Karar verilmesi gereken noktalar var. Özellikle kapanan dere yatakları, sulama kanallarına bağlanan dere yatakları, deplase edilecek sulama kanalının projesi, Kelebek Barajı'ndan içme suyu deposuna gelen ana içme suyu isale hattı ilgili çıkacak fikirlerin imar planlarına yansıtılması konuları görüşülecek" dedi. Toplantı Başkan Ergün'e yapılan sunum ile devam ederken, konular masaya yatırılarak çözüm üzerine fikir yürütüldü. Teknik konuların masaya yatırıldığını belirten Başkan Ergün, Manisa'nın acil konuları arasında yer alan planların bir an önce hayata geçirilmesi için canla başla çalıştıklarını ifade etti.



Toplantıya Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Burak Aslay, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydıner ve Gökhan Çevik, MASKİ ve Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları ve teknik personeller katıldı. - MANİSA