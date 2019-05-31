Başkan Ergün'den İtfaiye'ye Bayram Ziyareti

Başkan Ergün, bayram dolayısıyla İtfaiye personelinin bayramını kutladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nı ziyaret ederek, personelle bir araya geldi. İtfaiye Dairesi Başkanı Ergün Aksoy'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Ergün'e, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Öztozlu, Ertuğrul Yıldırım, Burak Aslay, Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman eşlik etti. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Ergün, tüm personelin bayramını kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.

Olay Gazetesi'ni Ziyaret Etti

Başkan Ergün, İtfaiye Dairesi Başkanlığı ziyareti sonrasında Gaziler ve Şehitler Üstgeçiti'ni inceledi. Sonrasında Olay Gazetesi'ni ziyaret eden Başkan Ergün, buradaki muhabirler ile tek tek tokalaşarak bayramlarını kutladı. Ziyaretlerinin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne dönen Başkan Ergün, yolda vatandaşlarla da selamlaştı.