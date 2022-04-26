Başkan Ergün'den Kadir Gecesi Mesajı - Son Dakika

Başkan Ergün'den Kadir Gecesi Mesajı

Başkan Ergün\'den Kadir Gecesi Mesajı
Son Güncelleme: 26.04.2022 18:03

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayınlayarak, tüm Manisalıların, ülkemizin ve İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik etti.

Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayınlayan Başkan Ergün, mesajında şunlara yer verdi: "Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen mübarek Kadir Gecesi'ne bizleri kavuşturan yüce Allah'a binlerce kez hamt olsun. Bugün, Mübarek Kadir Gecesi'ne ulaşmış olmanın manevi hazzını, rahmetini ve bereketini yaşıyoruz. Bu mübarek gecenin rahmet ve bereketinin, ülkemizin her bölgesine çağlayan bir nehir gibi ulaşmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Şüphesiz bu kutsal gece; gönül dünyamızın aydınlanması ve manevi huzurumuzun artması için bizlere eşsiz bir fırsat sunmaktadır. Bu mübarek gecenin getirdiği esenlik ve selametin Manisa'mızı, ülkemizi ve bütün insanlığı çepeçevre kuşatarak tüm dünyada barış ve huzurun hakim olmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle tüm hemşerilerimin, aziz milletimizin ve Türk-İslam aleminin mübarek Kadir Gecesi'ni en içten duygularımla tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Dualarınız kabul ve makbul olsun. Kadir Gecemiz mübarek olsun."

Kaynak: Bültenler

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Son Dakika Güncel Başkan Ergün'den Kadir Gecesi Mesajı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Ergün'den Kadir Gecesi Mesajı - Son Dakika
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