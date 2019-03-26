Başkan Ergün'den Kula'ya Yeni Yatırım Sözü

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün, Kula Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Kula Belediye Başkan adayı Hüseyin Tosun ile birlikte, Çarıkballı ve Sandal Mahallelerini ziyaret etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün, Kula Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Kula Belediye Başkan adayı Hüseyin Tosun ile birlikte, Çarıkballı ve Sandal Mahallelerini ziyaret etti. Başkan Ergün, seçim vaatlerini vatandaşlarla paylaşırken; 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimler için Cumhur İttifakı adaylarına destek istedi.



Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün, Kula Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Kula Belediye Başkan adayı Hüseyin Tosun ile birlikte Çarıkballı ve Sandal Mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlara hitap etti. Başkanlara ziyaretlerde; MHP İl Başkan Vekili Recep Özkan, MHP İl Kadın Kolları Başkanı Neşe Meteler Töz, MHP Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, MHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayşe Sabuncuoğlu, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Hatice Deveci, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Kamil Aytan, meclis üyesi adayları, Manisa Büyükşehir Belediyesi bürokratları eşlik etti.



Çarıkballı'ya halı saha geliyor



Cumhur İttifakı adayları Kula ilçe merkezindeki programların ardından iki kırsal mahallede vatandaşlarla bir araya geldi. Heyetin ilk adresi Kula'nın yaklaşık 40 kilometre uzağındaki 14 bağlısı olan Çarıkballı Mahallesi'ne oldu. Kendilerini bekleyen mahalle halkı ile tek tek selamlaşan Başkan Ergün ve Başkan Tosun, vatandaşlara seslendi. İlk olarak Başkan Tosun bir konuşma yaptı. 5 yıllık süre zarfında Kula'ya yaptığı hizmetleri aktaran Tosun, önümüzdeki dönem mahalleye kazandırmayı planladığı projeleri açıkladı. Gençlerin spor yapmalarına olanak sağlamayı hedeflediklerini belirten Tosun, Kula Belediyesi olarak mahalleye halı saha yapacaklarını müjdeledi.



Düğün salonu ve altyapı sözü verdi



Kula Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Kula Belediye Başkan adayı Hüseyin Tosun'un ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün, bir konuşma yaptı. Halkı selamlayarak konuşmasına başlayan Başkan Ergün, 5 yıllık Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde Kula'ya kazandırdığı hizmet ve yatırımları anlattı. Önümüzdeki 5 yıl projelerinden de bahseden Başkan Ergün, Çarıkballı'ya düğün salonu ve 12 bağlısı ile birlikte mahallenin tamamının altyapısını yenileme sözü verdi. Vatandaşlardan gelen talepleri de dikkate alan Başkan Ergün, Çarıkballı-Alaşehir arasındaki Yeşilyurt mahallesinin yolunun genişletilmesi için talimat verdi. Başkan Ergün, Cumhur İttifakının gücü ile bugüne kadar yaptıkları hizmetlerin çok daha fazlasını yapacaklarını taahhüt etti.



"Sandal, sera merkezi olacak"



Cumhur İttifakı adaylarının diğer bir durağı da Sandal Mahallesi oldu. Kapalı Pazaryerinde kendilerini bekleyen vatandaşlarla tek tek tokalaştı. Daha sonra seçim otobüsü üzerinde halka seslendiler. Kula Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Kula Belediye Başkan Adayı Hüseyin Tosun, Sandal mahallesi projelerinden bahsetti ve 31 Mart tarihi için vatandaşlardan destek istedi.



Halkı selamlayıp, konuşmasına başlayan Başkan Ergün ise, Sandal Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 2 bin dönümlük mera arazisinin halkın kullanımına açılması için gerekli çalışmaları yapacaklarının ve işin takipçisi olacağını müjdeledi. 2 bin dönümlük mera arazisine sera merkezi sanayisi kuracaklarını ve bunun yüzde 75 hibesini de sağlayacaklarını belirten Başkan Ergün, "Üretimi arttıracağız ki sizler kazanın refah seviyesi yükselsin" dedi.



Sandal Mahallesinin yakınındaki jeopark alanına yatırımların artacağını ifade eden Başkan Ergün, Kula'ya Gençlik Merkezi ve Pazaryeri kazandıracaklarını, restorasyon projelerinin devam edeceğini, Kula Eski Çarşı Sokak Sağlıklaştırma Projesinin ihale aşamasında olduğunu da mahalle sakinleriyle paylaştı. Konuşmasının sonunda 31 Mart yerel seçimleri için Cumhur İttifakının Meclis Üyesi adaylarına, Cumhur İttifakı Adayları olarak Kula Belediye Başkanlığı için Hüseyin Tosun ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için şahsına oy isteyen Başkan Cengiz Ergün, Cumhur İttifakının gönül birlikteliği ile Kula'ya çok daha fazla hizmetler kazandıracağını söyledi. - MANİSA

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