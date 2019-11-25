Son Dakika Haberleri: Başkan Ergün'den Manisa FK'lı futbolculara kutlama
Son Dakika Spor Başkan Ergün'den Manisa FK'lı futbolculara kutlama - Son Dakika Spor

Başkan Ergün'den Manisa FK'lı futbolculara kutlama

6 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk hedefine doğru koşan Manisa Futbol Kulübü'nde, Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından soyunma odası yine bayram yerine döndü.

Başkan Ergün'den Manisa FK'lı futbolculara kutlama, System.String[]

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk hedefine doğru koşan Manisa Futbol Kulübü'nde, Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından soyunma odası yine bayram yerine döndü. Maçın ardından soyunma odasına inerek, teknik heyet ve futbolcuları kutlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Hepinize helal olsun. Birer birer emin adımlarla şampiyonluğa koşuyoruz. Bu birlik, bu güzellik, bu aile birlikteliği varken, hiç kimse bu kulübü yıkamaz" dedi.


TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 14. hafta mücadelesinde Mümin Özkasap Stadı'nda karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler engelini Dilaver, Serdar ve Sinan'ın attığı gollerle net bir skorla geçen siyah beyazlı ekipte maçın ardından soyunma odasında büyük bir coşku yaşandı. Maçın ardından soyunma odasına inen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, kulüp başkanı Mevlüt Aktan, başkan vekili Engin Anlı ve yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcuları birer birer kutladılar.


Başkan Ergün: "Sizlerle bir kez daha gurur duyduk"


Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, maçın ardından soyunma odasında yaptığı konuşmada, "Sizlerle bir kez gurur duyduk. Bu yolun sonu şampiyonluk. İnşallah sezon sonunda kulübümüzün adını layık olduğu yere hep birlikte getireceğiz. Hepinize helal olsun. Birer birer emin adımlarla şampiyonluğa koşuyoruz. Bu birlik, bu güzellik, bu aile birlikteliği varken, hiç kimse bu kulübü yıkamaz" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Türkiye Futbol Federasyonu, Manisa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:52 Kaynak: İHA
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