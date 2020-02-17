Başkan Ergün'den minik Meryem için yardım çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Ergün'den minik Meryem için yardım çağrısı - Son Dakika

Başkan Ergün'den minik Meryem için yardım çağrısı

7 saat önce

Beyincik erimesi olarak bilinen NCL Tip 2 hastası olan 3,5 yaşındaki Meryem Karaman ve ailesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu yardım dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret etti.

Başkan Ergün'den minik Meryem için yardım çağrısı, System.String[]

Beyincik erimesi olarak bilinen NCL Tip 2 hastası olan 3,5 yaşındaki Meryem Karaman ve ailesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu yardım dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret etti. Minik yavruya ve ailesine şifa dileyen Başkan Ergün, Manisa Valiliği izniyle başlatılan yardım kampanyasına vatandaşları desteğe davet etti.


Manisa'nın Yunusemre ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde oturan Sevnaz ve İbrahim Karaman çifti Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret etti. Karaman çifti, beyincik erimesi olarak bilinen NCL Tip 2 teşhisi konulan 3,5 yaşındaki kızları Meryem Karaman için başlatılan yardım kampanyasına Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu yardım dolayısıyla teşekkürlerini iletti.


Başkan Ergün, ziyarette her şeyin başının sağlık olduğunu belirterek, "Rabbim acil şifalar versin. Bizler de elimizden geldiğinde, Valiliğimizin başlatmış olduğu bir kampanya var. Geçtiğimiz hafta bu kampanyayı gördükten sonra biz de destek olma kararı aldık. Valiliğimizin yapmış olduğu bedel tutarı kadar bedeli bizler de aktardık. Ben bütün Manisalı vatandaşlarımıza, hayırsever kardeşlerimize, ağabeylerimize buradan çağrı yapıyorum. Bu evladımıza elimizden gelen çabayı ve desteği yapalım. Bu evladımız yurt dışından ithal edilecek olan 1 milyon liralık ilaçların alınmasına katkı sağlanır. Nadir görülen bir hastalığın tedavisi sağlanacak. Bizler de üzerimize düşen noktada katkı sağlamaya çalıştık. Bütün hayırseverlere bu bağışa katılmaları için çağrıda bulunuyoruz. Ben Manisa Valisi Ahmet Deniz'e de teşekkür ediyorum. Emeği geçen katkıda bulunan herkese de Allah razı olsun diyorum. Umutlar kesilmez, inşallah olacaktır da" dedi.


Başkan Ergün, konuşması sonrasında baba İbrahim Karaman'a kızları Meryem'in son durumunun nasıl olduğunu sorarak bilgi aldı. Baba İbrahim Karaman, kampanyanın devam ettiğini ve 190 bin lira civarına yaklaştığını söyledi. Karaman, kampanyanın daha çok vatandaşa ulaşması için led ekran ve billboardlarda yer alması talebinde bulundu.


Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ziyarette minik Meryem'e okul seti hediye ederken, istenilen destek talebine yönelik, el verdiği ölçüde yardıma hazır olduklarını belirterek, iletişim halinde bulunulması gerektiğini söyledi.


Teşekkür ziyaretinde Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, İHH Manisa Temsilcisi, İHH Manisa Kadın Kolları Başkanı, Yunusemre Belediye Meclis Üyesi, İHH gönüllüleri ve kanserden kızı Neslican Tay'ı kaybeden baba Fahri Tay da yer aldı. - MANİSA

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Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 04:53 Kaynak: İHA
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