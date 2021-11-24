Başkan Ergün'den Öğretmenlere Duygu Dolu Mektup - Son Dakika

Başkan Ergün'ün mektubu, il genelinde bulunan tüm resmi ve özel okullara dağıtılırken, duygu dolu mektup nedeniyle öğretmen ve idareciler, teşekkürlerini iletti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, il genelindeki okullarda görev yapan yaklaşık 20 bin öğretmene, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla duygu dolu bir mektup kaleme aldı. Başkan Ergün'ün mektubu, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi ile Zabıta Dairesi ve Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından il genelindeki resmi ve özel okullarda görev yapan tüm öğretmen ve idarecilere bizzat teslim edildi. Kendilerini unutmayan Başkan Cengiz Ergün'e teşekkür eden idareci ve öğretmenler, ziyaretleri nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerine de teşekkür etti. Okul ziyaretlerinde, yöneticilerden okullarla ilgili Büyükşehir Belediyesinden talepler de dinlenilerek, ilgili birimlere ulaştırılmak üzere notlar alındı.